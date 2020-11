Critica Rodgers protocolo antivirus; cuestiona las medidas que toma la Liga

Escuchar Nota

CDMX-. Aaron Rodgers, quarterback de los Empacadores de Green Bay, es conocido por no guardarse sus pensamientos y ayer criticó los protocolos de sanidad para evitar contagios de Covid-19 en la NFL.



“Me pregunto en qué se basan. Creo que hay algunos dobles estándares, ya que puedes saludar a cualquiera después de los partidos, pero no puedes comer en la misma mesa que tus compañeros”, comentó el veterano, durante el programa de Pat McAfee.



“Puedes bajar a practicar, taclear y estar en contacto cercano, pero debe haber distanciamiento social, con plásticos en los casilleros, entre cada uno de nosotros en los vestidores”, añadió.



La NFL ha incrementado las medidas de sanidad a la mitad de la temporada 2020, atípica por la pandemia de Covid-19 y que ha obligado a varios equipos disputar sus partidos sin aficionados en las tribunas. La Liga también ha multado con cantidades fuertes de dinero a quienes no cumplan con los protocolos.