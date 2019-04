Critica Shell cálculo de precios de gasolina

La petrolera Shell aseguró que la metodología de cálculo nacional promedio, utilizada para determinar quién vende los precios más caros en combustibles en el país, no fue precisa, pues se ignoraron variables regionales donde no se pueden comparar los precios de mismas zonas.“Shell aún no tiene mercado en las zonas con precios más bajos en el país (por ejemplo, la frontera). Entonces, nuestros promedios potencialmente podrían ser más altos pues operamos en la zona con más altos costos del país”, aseguró la firma.El pasado lunes, Rocío Nahle, secretaria de Energía, dio a conocer las marcas que venden la gasolina más cara del país, donde Shell fue señalada como la número uno.Sin embargo, la petrolera aseguró que para el caso de la gasolina regular y diésel, nunca ha registrado los precios más caros donde tiene estaciones en el país, a excepción de Ciudad de México, donde la gasolina Premium alcanzó 22.89 pesos por litro.Además, Shell explicó que sus costos de operación, comercialización y distribución son más elevados que los de otras marcas, dados sus altos estándares de seguridad industrial y de producto.Asimismo, destacó que los precios de los combustibles han subido más de lo que ha bajado el IEPS.