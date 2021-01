Critica the NY Post a Pepe Origel por aplicarse la vacuna covid en EU

Escuchar Nota

“Soy madre, tengo dos hijos, pago impuestos, estuve trabajando durante toda la pandemia y resulta que los turistas reciben la vacuna. ¡Qué lástima!" escribió un usuario de Twitter.

"Si tienen una residencia y no solo están volando de noche durante una semana o dos, estoy totalmente de acuerdo con eso", dijo, según el Journal. “Eso es un poco diferente a alguien que solo está haciendo turismo y tratando de venir aquí. Por eso, desalentamos a la gente a venir a Florida solo para vacunarse ".

"Está absolutamente prohibido que alguien entre a Florida durante un día para recibir la vacuna y se vaya al siguiente", dijo al periódico el portavoz del departamento de salud Jason Mahon. "Pedimos que todos los incidentes sospechosos se informen al departamento de salud del condado correspondiente de inmediato".

El popular presentador de televisión mexicano está bajo fuego después de viajar a Florida solo para recibir la codiciada vacuna COVID-19, que la mayoría de los estadounidenses no han recibido.Juan José Origel, famoso por presentar programas diurnos mexicanos como "Ventaneando", "Hoy" y "La Oreja", publicó una foto en Twitter el sábado en la que se le ve recibiendo un vacuna en su brazo derecho mientras está sentado dentro de un automóvil.“¡¡Ya vacunado !! Gracias #usa ¡¡¡Qué lástima que mi país no me pueda otorgar esa seguridad !!! " Origel escribió en español.No está claro cómo hizo la cita de vacunación.Muchos en las redes sociales lo criticaron por ser insensible por presumir de la toma.Origel viajó a, para recibir la vacuna porque el despliegue de la vacunaen México fue demasiado lento, según el periódico Al Dia (Up To Date) de Dallas, Texas.El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo el lunes que Rusia suministrará a México 24 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus Sputnik V durante los próximos dos meses.López Obrador, quien ha sido fuertemente criticado por no hacer cumplir las reglas más estrictas de COVID-19 en el país, anunció el domingo que dio positivo por el virus con síntomas leves.Los extranjeros que viajan a los Estados Unidos para recibir vacunas no es nada nuevo.Los canadienses también están buscando viajar a los Estados Unidos. Para que les pinchen los brazos y regresar a casa el mismo día. Algunos argentinos también han hecho el viaje de horas para recibir la inyección en Florida, informó elLa personalidad de la televisión argentinapublicó recientemente enque su anciana madre recibió la vacunamientras estaba de vacaciones en elElla le dijo a sus 1.5 millones de seguidores que dos fanáticos la ayudaron a conseguir una cita para su madre de 80 años, que cumple con el requisito estatal de 65 años o más, enEl gobernador de, ha dicho que está permitido que las personas que poseen segundas residencias en el estado se vacunen, pero desalentó a los turistas a hacerlo.El Departamento de Salud dedejó en claro que investigará cualquier uso indebido informado de las vacunas