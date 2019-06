Critica Trump a la Fed por no bajar las tasas de interés

El presidente Donald Trump criticó duramente el lunes a la Fed, el banco central estadunidense, acusándola de ser un "niño testarudo" que se niega a bajar las tasas de interés para estimular el crecimiento y contrarrestar las acciones de países competidores.En dos tuits de tono mordaz, el presidente disparó contra la Reserva Federal, a la que acusó de que "no sabe lo que hace", de ser "un niño testarudo" y de "arruinarlo todo".Trump le reprocha a la institución monetaria haber subido las tasas de interés "muy rápido" y dijo que si hubiesen tomado las decisiones adecuadas el índice Dow Jones estaría por encima en "miles de puntos" y el Producto Interno Bruto de Estados Unidos podría tener un crecimiento de "4 o incluso 5%".Entre 2015 y 2018, la Fed aumentó las tasas en nueve oportunidades, aunque algunos economistas le reprochan a la institución haber actuado a destiempo ante los signos de ralentización de la primera economía mundial y de una degradación de la economía global.De todos modos, la Fed dijo tras su reunión de la semana pasada que no descarta la idea de relajar su política monetaria si la inflación se mantiene en niveles aceptables y no empeora la guerra comercial con China.