Critica Trump cobertura de CNN; sugiere boicotear AT&T

El presidente Donald Trump criticó una vez más este lunes la cobertura noticiosa de CNN al comenzar su visita a Reino Unido, a la vez que sugirió a los estadunidenses boicotear AT&T, propietaria de la cadena de cable, para forzar «grandes cambios».«Creo que si la gente deja de usar o de suscribirse a @ATT, ellos se verían forzados a hacer grandes cambios en @CNN, que de igual forma está muriendo en cuanto a sus índices de audiencia», escribió en un tuit.«¡Es tan injusta y con tan malas y Falsas Noticias! Por qué no actuarían. Cuando el mundo mira @CNN, recibe una imagen falsa de Estados Unidos. ¡Triste!», reclamó.Trump tiene un largo historial de críticas a CNN y a muchos otros medios estadunidenses, especialmente porque no considera apropiada la cobertura de su presidencia.Y su administración se opuso a la adquisición del grupo mediático Time Warner -del que hace parte CNN- por la operadora de telecomunicaciones AT&T, invocando problemas de justa competencia. Aunque finalmente la justicia validó la fusión.El presidente estadounidense se quejó este lunes de que al llegar a Reino Unido vio CNN «por un momento» como una fuente primaria de noticias estadunidenses, pero luego la apagó.«Todo negativo y muchas Falsas Noticias, muy malo para Estados Unidos. Los grandes índices de audiencia caen. ¿Por qué el dueño, @ATT, no hace algo?», se preguntó.