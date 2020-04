Critican a alcalde de Del Río por no seguir protocolos

Escuchar Nota

Del Río, Tx.- A través de las redes sociales cientos de personas están publicando su molestia en contra del Mayor Bruno Lozano por estar exigiendo a la comunidad de permanecer en casa mientras él viaja al interior del estado donde hay cientos de casos de COVID-19.



La fotografía del Mayor Bruno Lozano dónde se encuentra en el aeropuerto de Dallas Texas se hizo viral en redes sociales, sorprendiendo a la comunidad de verlo que no sigue el protocolo que él mismo firmó de quedarse en casa para evitar un contagio y prevenir la propagacion del COVID-19 en esta poblacion.



Los comentarios fueron inmediatos en esta publicación en redes sociales en donde muchos mostraron su enojo de porque no sigue el protocolo mientras que otros reclamaban de porque continúa viajando a ciudades con mas contagios de este virus y también con los indices más altos de muertes a consecuencias del coronavirus.



La fotografía que se está viralizando muestra al mayor Bruno Lozano sentado en el interior del aeropuerto con el cubrebocas en la barbilla escribiendo en una computadora portátil.



Hasta ayer ninguna autoridad del municipio ha hecho una aclaración mientras que los comentarios continúan en estas publicaciones del mayor la cual se ha estado compartiendo en redes sociales y en la mayoría con reclamos sobre por qué permiten que él siga visitando ciudades con alto nivel contagios y después regresa a esta frontera.



El Mayor Bruno Lozano trabaja para una aerolínea por lo que tiene que estar viajando a diferentes ciudades, pero el enojo de la comunidad es que no haya seguido el propio protocolo te las autoridades locales Qué es evitar viajes a ciudades con alto nivel de contagio, permanecer en sus hogares para mantener seguros a los residentes de esta frontera.