Critican a Barbosa por foto en redes

Miguel Barbosa, candidato de Morena al Gobierno de Puebla, fue criticado en redes sociales por usar en su campaña una imagen en la que abraza a una mujer y que, según usuarios, simula ser la fallecida ex Gobernadora Martha Erika Alonso.Con la frase "Juntos busquemos la reconciliación", el aliado del PT y PVEM subió este martes a su perfil la fotografía retocada con fondo azul y rosa, que generó reclamos de algunos internautas."Para lograr la grandeza de #Puebla es necesario el diálogo ciudadano que garantice la unidad y reconciliación como la única vía para conseguir la paz", adjuntó en su publicación."Si creían haberlo visto todo, chequen esta asquerosa propaganda de @MBarbosaMX simulando abrazar a Martha Érika Alonso (QEPD). Es una basura de político y ser humano. Allá ustedes si votan por él. Luego no se quejen. Puebla merece mucho más. Please RT", escribió el ex senador Javier Lozano."Que quien polarizó las elecciones del 2018 y tiene dividido hasta a su partido, @MBarbosaMX, llame a la reconciliación es un chiste que se cuenta solo", publicó Fernando Belanzaurán, del PRD."Pero que simule abrazar a Martha Erika en el cielo tras haberse cansado de calumniarla y aprovechado del accidente es muy ruin", agregó.Miguel Barbosa contendió en 2018 al mismo puesto contra Martha Erika Alonso, del PAN, quien tras ganar las elecciones y tomar protesta al cargo, murió en un accidente de helicóptero el pasado 24 de diciembre, junto a su esposo Rafael Moreno Valle.