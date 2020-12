Critican a Benito Castro por decir que compartía cocaína con Paco Stanley

Escuchar Nota



"No me pareció de buen gusto que dijera dato y seña de esas andadas con el señor Paco, porque, miren, Paco es un señor que ya está muerto, y dejó hijos, y duele el escuchar que hablen así de tu papá".

"Está gacho esta situación de Benito. Hay que respetar a los muertos".

En entrevista con El Escorpión Dorado,reveló que se llevaba bien con Paco Stanley, pues pasaba varias horas en su oficina en donde bebían alcohol y en algunas ocasiones se drogaban conEl periodistacriticó al actor Benito Castro por revelar que compartía cocaína con el querido conductor Paco Stanley.En entrevista con, Benito Castro reveló que se llevaba bien con Paco Stanley, pues pasaba varias horas en su oficina en donde bebían alcohol y en algunas ocasiones se drogaban con cocaína.Sin embargo, aclaró que Stanley no la vendía, peroSeguido Castro contó que "con Paco se tragaba alcohol desde que llegábamos a la oficina a las 11 de la mañana, de un bar de la esquina mandábamos a traer los tragos. De ahí nos íbamos al programa de radio y por unos taquitos, ahí nos echábamos unas cervezas, salíamos a comer tequila o comíamos con vino, coñac o aniz, lo que fuera, coñac o whisky".Tras su polémica confesión, Benito aclaró que: "Cuando me llamaron a declarar a la procuraduría , me preguntaron '¿a usted le daba cocaína Paco Stanley?' y les dije 'No yo le daba a él'", comentó Castro y agregó, “No me daba coca, yo traía lo mío y el perico es para compartirse, a veces él me daba o yo le daba en el baño, pero no vendía”, declaró el actor.Con información de El imparcial