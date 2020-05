Critican a la youtuber Yosstop por ‘violentar mujeres’ y nombrarse ‘feminista’

Escuchar Nota

“Resulta que a la vieja que se estaban punt…, pues es una increíble niña con la moral muy muy distraída, por no decir que es una put…, porque realmente sí lo es. Esta niña resulta que todo el tiempo subía fotos encuerada y se la mandaba a sus amigos. Y se hizo muy famosa en toda esa bolita, porque en una peda se dejó meter una botella de Moet por la vagina y se supone que lo hizo a cambio de tres cajetillas de cigarros”, dice YosStop en su video, en cual hizo con base en el testimonio de la agresora de Anaira Suárez, quien en ese tiempo tenía 16 años de edad.

“Después de eso (la pelea), la niña con la que me pelee le mandó mensaje a YosStop para que hiciera un video de lo que pasó. Y como a la gente le gusta el chisme, evidentemente hizo un video.



“Básicamente lo que dice en el video fue que, soy una put…, que tengo moral distraída porque me violaron, que estoy gorda, que me agarraron a putaz…porque soy una put…”, dice la chica en una serie de videos publicados en TikTok.

“Mi único reclamo es hacia YosStop por haberme dicho puta…, por difamarme públicamente y por hacerme la vida demasiado publicada para tener 16 años”, termina su video.

“Hace 1 año subí un video de una niña que le metieron una botella por ahí mero y en su momento dijo que no era ella he aquí lo que puso… ahora dice que la violaron. Pendejos los que le crean, nomas quiere sus 5 minutos de fama, ten niña, disfruta (sic)”.

Hace 1 año subí un video de una niña que le metieron una botella por ahí mero y en su momento dijo que no era ella he aquí lo que puso... ahora dice que la violaron. Pendejos los que le crean, nomas quiere sus 5 minutos de fama, ten niña, disfruta. pic.twitter.com/ydL7aKKkiQ — YosS Hoffman (@YosStoP) May 18, 2020

Así que si REALMENTE fue una violación le pido de favor a la chava que me envíe su denuncia y con mucho gusto me disculpo públicamente, hago un nuevo video rectificando y le ayudo a quemar a sus agresores. — YosS Hoffman (@YosStoP) May 18, 2020

“Muchos se dejaron influenciar por lo que parecía ser una mujer bien, con estudios, rica, con buena familia. Y atacaron a la ‘zorra’, malandra y prostituta que no tenía ni amigos, ni familia”, señaló.

Hasta que Fernanda Blaz sube un vídeo de Luna Bella donde habla sobre la vida difícil que a tenido, como la violaron su propia familia, y lo peor, es como la han juzgado solo por lo que muchos decían de ella. Y aún así, la señora Yosselin no se disculpo en lo absoluto — Ginxthebish (@ginxthebish) May 18, 2020

