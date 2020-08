Critican a López-Gatell por no acudir a conferencia del ‘escenario catastrófico’ del Covid-19

Levante la mano el que ya sabía que el cobarde y negligente @HLGatell no iba a dar la cara por la cifra muy catastrófica de más de 60 mil muertos por COVID alcanzada oficialmente ayer️

La función de @HLGatell era no desgastar la imagen del presidente al dar las malas noticias él.



Hoy, el día en que llegamos al catastrófico número de 60,000 fallecimientos, Gatell no fue a la entrevista para no desgastar su propia imagen. La nueva normalidad de ser un rockstar. pic.twitter.com/CSCe6JKn3x