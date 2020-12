VIDEO: Critican a Paty Cantú por errores al cantar Himno Nacional

Escuchar Nota

"Hizo modificaciones en la cadencia y ritmo de la melodía. Una especie de remix by Paty Cantú. Que en lo personal me pareció de mal gusto", escribió @FcoCastrou en twitter.



"¡Gracias @PatyCantu por poner en alto el nombre de México! ¡Gracias por siempre estremecernos y hacernos sentir orgullosos de nuestro país! Con la piel chinita quedé ¡Viva México!", tuiteó @alexcarrillocas.



"A toda la gente que estuvo pendiente del himno, de la pelea por supuesto, ¡gracias!, pero sobre todo a esas personas que estuvieron apoyando a México, de corazón, los amo", publicó la artista en video en su red social.



Así intepretó Paty Cantú el Himno Nacional Mexicano en la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Callum Smith. pic.twitter.com/Bh1oOLPaso — Katze Van Werther (@Luizaokatze) December 20, 2020

.-no se salvó de las críticas de los internautas luego de haber entonado elprevio a la pelea de box entreLa noche del sábado, la mexicana subió al entarimado, en; enfundada en un vestido negro, la mexicana realizó su presentación.Sin embargo, hubo quienes señalaron que la ex participante de ¿Quién es La Máscara? cometió algunos errores a la hora de su interpretación.Muy a detalle, y al igual que famosos como Ana Bárbara o Jorge Muñiz, indicaron que Cantú mencionó la frase, en vez de, así como, en lugar dePero lo que más generó controversia fueDel otro lado de moneda, también hubo quienes aplaudieron los esfuerzos de la tapatía, quien este domingo ofreció un show en línea junto a la marca Coppel.Horas después del evento,se hizo presente en redes sociales en donde, lejos de hacer caso a las críticas, agradeció el hecho de que muchos hayan apoyado al mexicano en su regreso al ring.En un inicio se anunció acomo la intérprete oficial del símbolo patrio, pero debido a que una persona allegada a su círculo personal dio positivo a, la regiomontana cedió su lugar aAunquesalió negativa en su prueba, la joven quiso seguir el protocolo que indica el personal médico con el fin de servir como ejemplo a la población para no bajar la guardia frente a la