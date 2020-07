Critican a revista por ‘blanquear’ la piel de Ulises

Escuchar Nota

Juan Daniel García Treviño, conocido por ser el protagonista de la cinta de Netflix Ya No Estoy Aquí, se convirtió en la portada de una revista, no sin antes recibir un blanqueamiento de piel mediante la edición fotográfica.La revista BadHombre utilizó una técnica en la que la piel morena de Ulises desapareció bajo una luz fría.Ante dicha acción, usuarios en redes sociales levantaron la voz."Wow BadHombre Magazine lo hace de nuevo, usaron whitewashing al protagonista de 'Ya No Estoy Aquí'", "El resto de las fotos de Juan Daniel son en blanco y negro, osea a hue... no querían que se viera su piel morena", se lee en alguno comentarios.El director creativo Alejandro Peregina asegura que las fotos se ven así porque fueron tomadas vía FaceTime y además usaron una luz y paredes blancas.