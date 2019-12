Critican a Salma Hayek por usar ‘chanclas y calcetines’

Aún no entendemos por qué, pero en Internet la gente se siente con el derecho de criticar a los demás y decirle cómo comportarse y cómo vestirse, sobre todo cuando se trata de figuras públicas con miles de fanáticos… y también miles de haters.luego de compartir una foto con un atuendo Gucci que complementó con mallas azules y sandalias cafés, pero que los usuarios redujeron a ‘chanclas con calcetines’ porque así son.Con toda la mala vibra, los internautas la compararon con“Qué fachas andas que no tienes dinero para un vestido decente (sic)”, “Estoy de acuerdo contigo ese look es horrible, parece monja y los zapatos terribles (sic)”, “Hasta parece que vives en Miami mi Salma hermosa, tu tan elegante siempre pero eso que te pusiste allá abajo se ve espantoso”, fueron algunos de los comentarios que recibió.y como te mencionábamos anteriormente son de la firma Gucci, parte del imperio de marcas de lujo que administra su esposo, el empresario François-Henri Pinault.de los haters ni creemos que lo haga, seguramente tiene cosas mejores que hacer no como todos los criticones mala onda.