Critican aspecto del nuevo Chucky

A través de un póster, dieron a conocer este martes el nuevo aspecto que tendrá Chucky en su nueva versión cinematográfica."Es más que un juguete ... ¡Es tu mejor amigo! Tu primer vistazo completo a Chucky está aquí. No te pierdas @ChildsPlayMovie en los cines del 21 de junio", escribió el actor Mark Hamill, quien prestó su voz al muñeco diabólico.Los comentarios sobre como luce no se hicieron esperar y algunos usuarios criticaron la nueva versión del personaje."Honestamente, odio su aspecto. Nunca podrán reemplazar al viejo Chucky", publicó un seguidor en la imagen."He visto todas las películas de Chucky y si cambian su aspecto así, definitivamente no voy a ver esta próxima (cinta)", comentó otro."Ahora parece menos aterrador", escribió @ConnorHawks12.El remake estuvo a cargo de Lars Kievberg y contó con el guion de Tyler Burton Smith.