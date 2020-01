Critican autores libro American Dirt

Escuchar Nota

“Estaba leyendo el libro en el Parque Revolución en Guadalajara. Levantaba la vista y veía el verdadero México'”, dijo Gurba, de Long Beach, California. “Volvía a poner la mirada en el libro y veía un México falso”.

“También llega en un momento en el que los latinos son lectores más sensibles y críticos”, dijo.

Durante un viaje a México para visitar a su familia, la escritorase llevó American Dirt, una novela sobre inmigración y violencia de los cárteles anunciada como uno de los más grandes lanzamientos de 2020 en Estados Unidos.Le pareció que la autora del libro, Jeanine Cummins, no era sincera.Desde antes de su publicación,generó suspicacia y críticas de muchos autores y activistas latinos, en parte porque ha sido proclamado por muchos en la comunidad literaria como una nueva obra esencial sobre la crisis en la frontera sur de Estados Unidos.El novelista Don Winslow incluso lo elogió como el nuevo Las Uvas de la Ira, de John Steinbeck.La novela se ha convertido en un punto álgido en los debates sobre quién es publicado, cómo se crea la reputación de un autor y quién puede contar cierto tipo de historias en una industria predominantemente blanca, desde las editoriales hasta los editores, las librerías y los agentes.en Houston, la editorial más grande de literatura hispana en Estados Unidos, dijo que gran parte del enojo surgió por la exclusión de autores latinos en las grandes editoriales.“Esto ha estado pasando por décadas, y estas editoriales en Nueva York no lo entienden”, dijo Kanellos.Cummins, autora de tres libros previos, ha sido criticada antes por identificarse en el pasado como una autora “blanca” y solo mencionar que su abuela era puertorriqueña a medida que se acercaba la fecha de publicación de su novela.dijo Daisy Hernández, escritora colombiana-estadunidense que enseña literatura en la Universidad de Miami en Ohio y que escribió el libro de memorias A Cup of Water Under My Bed.Bernadine Hernández, profesora de letras inglesas en la Universidad de Nuevo México, dijo que sus colegas han introducido estudios chicanos y creado un público de lectores más crítico.Gurba acusó a las grandes editoriales de “librotráfico”, comparándolas con un cártel que controla quién puede contar historias sobre latinoamericanos”Su reseña mordaz de American Dirt, en la que acusa a Cummins de apropiación de obras escritas por latinos, se volvió viral.