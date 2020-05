Critican Brigada Cultural por conferencias sin mujeres

Escuchar Nota

No se pierdan nuestro nuevo curso desde el próximo viernes a las 9:00pm. Escritores de enorme renombre y amigos de la brigada nos enseñan a ESCRIBIR EN LIBERTAD@Taibo2 @OscarDelDiablo @albertochimal @larepublicadela @martinsolares @monorama @oscardelaborbol @DiegoEOsorno pic.twitter.com/LKPZl806UP — Para Leer en Libertad (@BRIGADACULTURAL) May 20, 2020

“Para mejorar nuestros contenidos vamos a incluir cursos en línea donde se refleje el talento de nuestras escritoras. Agradecemos los comentarios que hemos recibido y a los escritores que tan amablemente aceptaron participar en el curso”, reza.

“Solicito a mi querida organización, la @BRIGADACULTURAL que me retire del curso de literatura que dicté en 2016 y donde solo hay hombres. No refleja los esfuerzos recientes que hemos hecho por difundir la obra de compañeras. Sé que podemos hacerlo mejor y así lo haremos”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

Comunicado urgente sobre el curso pic.twitter.com/F6MHV9BudC — Para Leer en Libertad (@BRIGADACULTURAL) May 21, 2020

“Actualmente, las conferencias que integran este programa están disponibles en su mayoría en YouTube, de modo que nada les impide preparar un nuevo curso, mucho más completo y que tome en cuenta a las escritoras mexicanas en activo.

“Están capacitados para hacerlo del mejor modo posible, y representaría un gran apoyo para los jóvenes creadores de este país”, mencionó el escritor.

El miércoles por la mañana lafue duramente criticada en redes sociales pors en una de sus actividades.En un anuncio sobre un curso de escritura virtual, para escribir en libertad, que comenzará este viernes, varias escritoras, editoras y periodistas mexicanas criticaron duramente que dentro de nueve sesiones no hubiera ni una sola impartida por mujeres.es una asociación civil de fomento a la cultura y la lectura que organiza presentaciones de libros o charlas con diversos autores en la capital del país; fue una iniciativa de, quien actualmente dirige el Fondo de Cultura Económica (FCE).Después de los múltiples comentarios y críticas que recibió la página de Para Leer en Libertad publicó un comunicado en el que señalan que este contenido ya estaba grabado y se trata de su acervo histórico, para este programa se eligió así por las condiciones de la pandemia por Covid-19 en México y admiten que no incluir a ninguna escritora es un “defecto grave”.Incluso el escritorpidió que se retirara el taller que impartió y se repetiría en estas jornadas de la Brigada Cultural.Martín Solares también dijo que no estaba de acuerdo con que el programa lo integraran solo hombres.