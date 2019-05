Critican caída en inversión en Sector Salud

Legisladores y especialistas anticorrupción criticaron este domingo que, en el primer trimestre de este año, la inversión en infraestructura y equipo médico se haya reducido en un 19 por ciento, en comparación con lo invertido el año pasado.La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, consideró que la caída en el gasto puede poner en riesgo de la vida de la población.Tras reconocer que la inversión en el sector se ha ido desplomando a lo largo de los últimos años, consideró que la política de racionalidad de la nueva Administración no debe afectar este renglón del gasto social."El presupuesto a salud ha venido disminuyendo los últimos años, y aunque se entiende que el Gobierno de López Obrador quiera controlar la corrupción o 'hacer ahorros', disminuir inversión en salud es grave y pone en riesgo vidas, justamente por los rezagos que viene cargando", aseveró.Por su parte, el especialista en anticorrupción, Max Kaiser, lamentó que el Gobierno federal asigne buena parte del gasto a sus cuestionados proyectos prioritarios, dejando de lado el presupuesto al sector salud."El Presupuesto del Gobierno es uno, las fuentes son las mismas para todo, los responsables de decidir cómo y en qué se asigna son los mismos", expresó."No hay manera lógica de explicar cómo proyectos absurdos como Santa Lucía, (refinería) en Dos Bocas y el Tren Maya sí van, y la salud de los mexicanos no".El pasado 1 de mayo, el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, reprochó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, la ausencia de recursos en el sector salud, a pesar de que la Cámara de Diputados aprobó partidas para este año."Nos preocupa fuertemente, la limitante que hemos tenido tanto lo que ha aprobado la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la federación, no llega ni a los más prioritario que significa la atención médica", dijo."Tanto en la Secretaría de Salud, como en el ISSSTE no hemos recibido lo autorizado desde el 24 de diciembre del año pasado y estamos en una situación verdaderamente que es un vacío de no tener los insumos necesarios para atender a millones de la población mexicana".Aunque se dijo respetuoso de los planes de austeridad del Gobierno, Ayala consideró que las medidas aplicadas, que incluyen el despido de trabajadores, pueden dejar un vacío en los hospitales y las clínicas que ofrecen atención médica."La Administración pública debe de cuidar que hay trabajadores que tienen 10, 15 o 20 años o más, sirviéndole, preparados, bien capacitados y que han dado vigencia al trabajo, al desarrollo", expuso."No es petición, es exigencia, que aparezcan los recursos aprobados por la Cámara de Diputados desde diciembre del año pasado".