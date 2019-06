Critican campaña contra violencia machista en Perú

Una campaña que busca frenar la violencia y la desigualdad contra las mujeres en Perú generó pasiones y críticas luego que militares mostraran su apoyo posando en una fotografía con delantales rosados.Los críticos sostienen que los militares, al ponerse un delantal rosado encima del uniforme, "fueron ridiculizados".El abogado y exministro de Defensa Alberto Otárola se quejó en su cuenta de Twiiter por la participación de los militares en la campaña."Expreso mi protesta por estas imágenes, no por machismo absurdo que siempre combato ni por necesidad de promover igualdad de género, sino por el enorme sentido del ridículo al que han sido expuestos nuestros oficiales", escribió.El ministro de Defensa, José Huerta, salió al paso este viernes a las críticas y afirmó que el uso del delantal forma parte de la campaña "Hombres por la igualdad", promovida por el Ministerio de la Mujer, y que "no denigra" a ningún miembro del ejército."Acá no va a haber persona que vaya a ser castigada, sancionada ni cuestionada por esta situación", aseguró el ministro a periodistas.Huerta dijo que "soldados con experiencia de guerra" no pierden "coraje" ni "valor" por ponerse "dos minutos un mandil rosado para apoyar una campaña que es muy loable para el país".El ministro respaldó al general Manuel Gómez, jefe del Estado Mayor del Ejército, que fue fotografiado el miércoles con otros oficiales apoyando la campaña.En la foto, tomada en uno de los salones del Cuartel General del Ejército, se puede ver al jefe del estado mayor, general Manuel Gómez, y altos oficiales vestidos con su uniforme y encima un delantal rosado con la leyenda "Hombres por la Igualdad. Nada justifica la violencia hacia las mujeres".La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, promotora de la campaña, dijo que "si alguien piensa que estamos jugando a la muñequita del rosado y al Ken del celeste, no es así. Este es un trabajo muy serio, articulado, de largo plazo y a nivel nacional", en declaraciones a la radio peruana RPP.Entre los críticos se encuentra también el exministro de Defensa, general retirado Roberto Chiabra, que señaló que la campaña "minimiza el problema de fondo". "No es necesario que un hombre pose con un mandil rosado para enarbolar una campaña contra la violencia a la mujer", dijo.Perú registró 149 feminicidios en 2018, la cifra más alta desde el año 2009, en el que se contabilizaron 139 casos. En 2017, hubo 121 homicidios contra mujeres.