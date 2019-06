Critican demócratas a Trump por amenazas arancelarias

Los demócratas criticaron el domingo la táctica de Donald Trump de amenazar a México con aranceles punitivos para obtener concesiones sobre migración y afirmaron que el presidente de Estados Unidos pone en peligro los lazos con un importante aliado y socio comercial."De lo que el mundo está cansado y de lo que estoy cansado es de un presidente que va constantemente a la guerra, a la guerra verbal con nuestros aliados", dijo el senador demócrata Bernie Sanders en CNN."Necesitamos una relación decente con México", agregó Sanders, candidato a la nominación presidencial de su partido para las elecciones de 2020.Sus comentarios se produjeron dos días después de que Estados Unidos y México, tras conversaciones urgentes en Washington, llegaron a un acuerdo para evitar los aranceles de 5% que Trump había amenazado con imponer a todas las importaciones provenientes de su vecino, una medida que los economistas dijeron que habría tenido un impacto devastador en ambos países.La parte mexicana, por su parte, acordó reforzar la seguridad en su frontera sur y ampliar su política de albergar a los migrantes centroamericanos mientras Estados Unidos procesa sus solicitudes de asilo.Trump y sus partidarios republicanos elogiaron el acuerdo como un gran avance, pero los demócratas criticaron duramente su frecuente recurso a las amenazas arancelarias y dijeron que muchas de las concesiones mexicanas datan de hace meses.La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó el sábado en un comunicado que Trump había "socavado el papel de liderazgo preeminente de Estados Unidos en el mundo" con sus presiones sobre México."Las amenazas y las rabietas no son una forma de negociar en política exterior", dijo.Pero Kevin McAleenan, el secretario interino de Seguridad Nacional, insistió en que lo que importa son los resultados."La gente puede estar en desacuerdo con las tácticas (pero) México llegó a la mesa con propuestas reales", dijo en "Fox News Sunday"."Tenemos un acuerdo que, si los mexicanos lo respetan, será muy efectivo", señaló.Beto O’Rourke, un excongresista de la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, que también está buscando la nominación demócrata, fue uno de quienes cuestionó los supuestos logros de Trump."Creo que el presidente exagera mucho respecto a lo logrado", declaró a "This Week", de ABC."Estas son concesiones que México ya había hecho, en algunos casos hace meses. Podrán haber acelerado el cronograma, pero en general el presidente no logró nada excepto poner en peligro la relación comercial más importante que tienen los Estados Unidos de América".Numerosos legisladores de estados fronterizos como Texas, algunos de ellos republicanos, habían expresado serias reservas sobre la amenaza arancelaria, pero los legisladores oficialistas, al menos, acogieron con satisfacción el resultado."En general, los republicanos entienden que los aranceles son ataques a los consumidores estadounidenses y no queremos que se apliquen a largo plazo, ni creo que el presidente Trump lo haga", dijo el senador republicano Ron Johnson en Fox."Creo que los usó como método de presión en esta situación de manera brillante", agregó.El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien habló el sábado en la ciudad fronteriza de Tijuana, también dio crédito al acuerdo y dijo que significaba que "no habrá una crisis económica o financiera en México".Una de las concesiones citadas por los funcionarios de la administración Trump fue la anuencia de México para desplegar su Guardia Nacional con el fin de frenar el flujo de migrantes hacia el norte.Pero México se había comprometido a hacerlo en conversaciones secretas en marzo, según funcionarios de ambos países citados por el diario The New York Times.Y el acuerdo para expandir un programa que permite a los solicitantes de asilo permanecer en México mientras se procesan sus casos se había alcanzado en diciembre, señalaron esas fuentes.Trump criticó al que a menudo llama "el fallido New York Times" por ese informe, e insistió en que sólo las amenazas permitieron concretar las promesas mexicanas.Dijo también que ambos países habían llegado a acuerdos complementarios que serán anunciados "cuando llegue el momento".Y si lo pactado no tiene consecuencias positivas, "podremos volver a nuestra posición, muy eficaz, sobre los aranceles", destacó.