Critican incongruencia de AMLO por no informar de su salud

Legisladores de Oposición acusaron de incongruente al Presidente Andrés Manuel López Obrador por negarse a informar sobre su estado de salud, a pesar de que, en el pasado, él mismo criticó la opacidad en ese tema.El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín, cuestionó la decisión del Gobierno federal de no informar sobre el expediente médico del Mandatario, luego que el propio tabasqueño cuestionó esas reservas durante la Administración de Enrique Peña Nieto."Me parece que es una gran contradicción y un mal precedente", dijo."En primer lugar contradice las posturas anteriores del propio Presidente de la República con problemas similares, en segundo lugar contradice la tesis de que el pueblo tiene derecho a saberlo todo".Según el legislador federal, la salud del Presidente es un asunto "absolutamente público", ya que fue electo para el desempeño de un cargo y por lo tanto la ciudadanía tiene todo el derecho de saber en qué condiciones lo está prestando y desempeñando.El integrante de la Mesa Directiva del Senado advirtió que negar la información podría dar lugar "a situaciones no deseadas"."Que otras personas pudieran decidir por el Presidente, si ese fuera el caso, o que el Presidente padeciere una incapacidad y no conociéndose esta situación alguno se aprovechara", expuso."No es el caso, pero esa es la razón por la que la ley ha tomado previsiones para las incapacidades por diversos motivos y también es la razón por las que el estado de salud del Presidente debe ser público".Ramírez Marín sostuvo que el interés sobre el tema no es un asunto de capricho, sino de interés público y de seguridad nacional, ya que las consecuencias de ese estado de salud pudieran tener consecuencias legales.Entrevistada por separado, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Tagle, se pronunció a favor de que el Gobierno proporcione, por lo menos, una versión pública, sobre el expediente del Jefe del Ejecutivo.La secretaria de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados también calificó de incongruente la posición de López Obrador."Incongruente, pues el lo criticó en el sexenio anterior y ahora lo hace", aseveró."Es correcto reservar la información sobre el estado de salud de los presidentes por los riesgos que conlleva hacerlos públicos incluso por amenazas exteriores. Sin embargo, no estaría de mal una versión pública, general de su estado de salud, si es congruente".Tagle reconoció que la legislación vigente protege la información que fue solicitada vía transparencia, ya que se trata de datos personales."La información sensible que contienen los expedientes médicos forman parte de los datos personales que son reservados. El titular de los datos, en este caso el presidente, cuenta con la autonomía para decidir sobre el manejo adecuado de los mismos", manifestó.La diputada federal recordó que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares rige el tema de los datos personales sensibles relativos a la salud, tomando como referencia determinados instrumentos jurídicos internacionales.Tagle explicó que, aún cuando existe una legislación específica en la materia, la problemática en cuanto a su alcance y aplicación sigue siendo materia de controversia."Por ello es necesario partir de que son datos personales sensibles los relativos a la salud, los cuales son tratados por los profesionales médicos, hospitales y centros de salud públicos y privados, farmacias, laboratorios, bancos de sangre y de trasplante de órganos, entro otros", agregó.