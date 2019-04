Critican postura de AMLO tras masacre

Políticos y especialistas cuestionaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador luego que en tuit arremetió una vez más contra sus opositores y no hizo referencia a la masacre de 13 personas en Minatitlán, Veracruz.En su mensaje esta mañana, el Mandatario federal llamó hipócritas a sus adversarios."Callaron como momias cuando saqueaban y pisoteaban los derechos humanos y ahora gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción. No cabe duda de que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía. Son como sepulcros blanqueados", publicó."Que vergüenza que hasta las tragedias las uses como trampolín para la agresión. No todo trata de ti AMLO, hablar del pueblo no significa gobernarlo, atenderlo sí. ¡No más violencia! #Minatitlán", escribió el ex Presidente Vicente Fox en Twitter."El mensaje que quisiéramos oír: 'La violencia en #Veracruz nos exige sumar en vez de restar. Nos exige convocar en lugar de dividir. Enfrentaremos el crimen con la ley en la mano, unidos, porque México no es el país de unos o de otros; es el país nuestro y así lo defenderemos'", expresó la analista Denise Dresser.El coordinador de los panistas en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, llamó al Mandatario a la reconciliación."Presidente @lopezobrador_, lo invito a una reconciliación con todos los mexicanos. ¡Ya basta de dividir! El país merece transitar en un Estado de derecho para atender de manera urgente los momentos de violencia e impunidad que vivimos. ¡Construyamos juntos!", indicó.El ex diputado de PRD Fernando Belaunzarán ironizó sobre el mensaje presidencial."Los gobiernos municipal, estatal y federal son de Morena, pero la responsabilidad por la tragedia de Minatitlán es de mis adversarios que callaron como momias" #AsiHabloPejetustra", manifestó.En tanto, la diputada del PAN Josefina Salazar criticó la descalificación del Presidente, quien visitará el Puerto de Veracruz este domingo."Frente al luto y dolor de las familias. Frente a la legítima exigencia de seguridad y paz. Frente a las miles de voces que piden respete y haga respetar la Constitución y el Estado de Derecho. Usted responde con insultos y descalificaciones, presidente @lopezobrador_. ¿Por qué?", escribió.El ex diputado de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez también censuró la respuesta de López Obrador a la tragedia."En 15 horas no pudo escribir UN SOLO tweet para expresar sus condolencias por la tragedia en Minatitlán ni dar una postura oficial al respecto. El presidente está extraviado, enojado y ofuscado. ¿Cuándo entenderá que la campaña ya terminó?", cuestionó.El jalisciense además citó un tuit de López Obrador, de junio de 2017, donde el hoy Presidente criticaba la ineficacia del entonces Gobernador del PAN Miguel Ángel Yunes."El siniestro de Yunes Linares ofreció en campaña que en 6 meses habría seguridad. Se venció el plazo y sólo ayer 16 ejecutados en Veracruz", publicó en ese entonces López Obrador.Hoy Veracruz está gobernado por Cuitláhuac García, de Morena.El ex Secretario del Trabajo y ex senador Javier Lozano se sumó a las críticas."¿Alguna condolencia, mensaje de solidaridad o visita urgente a la entidad por parte de quien presume ser el presidente de la cuarta transformación? Aún, no. ¿Verdad? Qué grande le quedo el paquete (y la boca). #Minatitlán", indicó.