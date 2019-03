Critican que AMLO se reuniera con Kushner

Senadores de Oposición criticaron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se reuniera con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, en la casa particular de Bernardo Gómez.La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado, Gina Cruz, dijo que aunque como titular del Ejecutivo federal tiene toda la facultad de reunirse con autoridades de otros países, hubiera sido mejor que se entrevistaran en una sede institucional."No podemos controlar dónde se reúnan, vemos que en esta Administración se toman decisiones de esta manera, pero debió de haber sido en un lugar más formal. Darle la formalidad que se requiere para evitar la sospecha de que se vean temas que no deban ser públicos", dijo la legisladora panista."Muchos de los asuntos de esta Administración se han tomado en lo oscurito, como se había criticado en Administraciones pasadas, se están tomando decisiones muy por en contra del discurso y en los hechos, están haciendo lo mismo".Antonio García Conejo, senador del Partido de la Revolución Democráctica (PRD), aseveró que el encuentro tendría que haber sido en Palacio Nacional."La ley no obliga que debe de ser en cierto lugar, pero creo yo que el pueblo de México tiene el derecho de la información, tiene que enterarse de los temas que se trataron", expuso."En Palacio Nacional hubiese sido institucional el encuentro para que no se prestara a otra visión o percepción".En cambio, la senadora priista Vanessa Rubio minimizó el hecho de que se reunieran en la casa de Gómez, quien es vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa y el asesor más cercano a Emilio Azcárraga Jean, presidente de la televisora."El sitio donde se desarrolla esas reuniones da prácticamente lo mismo porque al final del día no se trataba de un evento oficial, fue un contacto, eso no es relevante", expuso la subsecretaria de Relaciones Exteriores durante el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto."Lo que es relevante es conocer qué sucedió en esta reunión".