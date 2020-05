Crucero Koningsdam atraca en Vallarta; 20 mexicanos esperan desembarcar

Escuchar Nota

“El objetivo de atracar es para surtir combustibles, alimentos, por cuestiones de mantenimiento o para trazar la ruta a seguir en los próximos días, pero sobre la posibilidad de desembarcar no se nos ha notificado nada", comentó el doctor.



El crucero Koningsdam, de, con aproximadamente mil integrantes de su tripulación, entre ellos 20 mexicanos, atracó esta tarde en Puerto Vallarta, Jalisco.Marco Antonio Espinosa, integrante de la tripulación, explicó que hasta la tarde de este jueves no habían recibido indicaciones de los mandos del buque, sobre la posibilidad para que el grupo de connacionales pueda desembarcar en las próximas horas.Espinosa, y otro grupo de mexicanos, lleva ya 63 días en una travesía obligada que inició el 13 de marzo en Aucklam, Nueva Zelanda, en el crucero Noordam, de la misma naviera, en donde los sorprendieron las restricciones internacionales ante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.Tras una ruta hacia América, los tripulantes fueron cambiados al crucero Koningsdam el 15 de abril, en aguas de Ensenada, Baja California, para seguir su ruta a Puerto Vallarta a donde anclaron el miércoles.La Unidad de Capitanías de Puertos y Asuntos Marítimos (UNICAPAM), de la Secretaría de Marina-Armada de Méxicode Holland América Line.Voceros de la dependencia explicaron que la Capitanía del Puerto inició las gestiones con la empresa, en la medida de sus capacidades y responsabilidades, para gestionar el desembarco del grupo de mexicanos.Indicaron que cada barco debe definir su tripulación mínima no esencial para su operación, y que el grupo de mexicanos no entran en esta consideración por lo que solo es cuestión de horas para que se pueda permitir que bajen del crucero, una vez que lo autorice la empresa.