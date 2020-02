Crucero no tiene permiso para atracar en Cozumel, se revisará

Escuchar Nota

Si hay situación de riesgo en salud no habrá autorización para desembarco. — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) February 27, 2020

La @SSalud_mx apoya la sensata decisión del Sr. Gobernador @CarlosJoaquin , quien ha definido un plan preciso para balancear la protección de la salud y el desarrollo turístico de Quintana Roo. https://t.co/movBSA4qU8 — Hugo Lopez-Gatell Ramírez (@HLGatell) February 27, 2020

, afirmó que el crucero Meraviglia no está autorizado para atracar en Cozumel, luego de que fuera rechazado en Jamaica porque posiblemente un pasajero tiene coronavirus, y adelantó que de presentar un riesgo, no se le dará permiso de ingresar a tierras mexicanas., donde deberá ser revisado por médicos de Sanidad Internacional., afirmó., luego de que fuera rechazado en puertos de Jamaica e Islas Caimán porque un pasajero presentó sintomatología relacionada a Covid-19.Más tarde, autoridades sanitarias de Quintana Roo descartaron que dentro del crucero hubiera un caso de coronavirus y señalaron que el pasajero tiene influenza, sin embargo, el gobernador afirmó que la embarcación no tiene permiso para entrar a la entidad., para evitar que el pasajero desembarcara en México.Al respecto, López Gatell agradeció el diálogo con el diputado federal, "fue un intercambio fructífero", afirmó.Además, dijo que la Secretaría de Salud respalda "la sensata decisión" del gobernador, "quien ha definido un plan preciso para balancear la protección de la salud y el desarrollo turístico de Quintana Roo".Con información de Milenio