Crucero pasará la noche en Cozumel; esperan resultados clínicos

“Coordinados con epidemiología federal concluimos que debemos identificar cuál es ese tipo de influenza para decidir si los pasajeros pueden bajar al puerto, sin poner en riesgo la salud de la población”, señaló.

“Apreciamos el riguroso trabajo de la Secretaria de Salud de Quintana Roo, que sigue protocolos técnicos para evaluar las condiciones de salud de la tripulación y pasajeros del crucero Meraviglia. ¡Gracias Secretaria @AleAguirreC_ !”, se lee en la red social del funcionario.

dio a conocer la empresa MSC Cruises. A través de sus redes sociales, la naviera aseguró que esperarán los resultados de los análisis clínicos realizados a dos de sus pasajeros con síntomas de influenza.Son dos pacientes, uno de 27 años, de Filipinas y una menor de 13 años, francesa, quienes presentan la enfermedad; ambos están estables, los síntomas no ponen en riesgo su vida, detalló la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre, en rueda de prensa conjunta ofrecida la tarde de este jueves con la secretaria de Turismo, Marisol Vanegas, y el presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis.Las pruebas que se les hicieron tardan aproximadamente seis a ocho horas horas en arrojar resultados, lo que significa que éstos estarán disponibles a las 23 horas y aunque el crucero debía zarpar a las 18 horas, “”, mencionó la cuenta de Twitter @MSCCruises_PR.Por su parte, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, tuiteó que “con respecto al crucero Meraviglia, los resultados de la inspección de Sanidad Internacional reportan que no hay ningún síntoma de coronavirus. Sin embargo hay una infección respiratoria tipo influenza que debe ser analizada en laboratorio”.Ante las horas de encierroy destacó que la embarcación debía partir este jueves a las 17:30 horas.La usuaria Regina Videgaray @ReVidegaray dio a conocer que hay siete mexicanos a bordo del barco, todos con buena salud; “estamos en espera de la respuesta de las autoridades. Las personas se encuentran impacientes. Nos encontramos en recepción desde hace tres horas”.El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia de prensa mañanera del jueves que permitir el arribo de la embarcación era una cuestión de humanidad: “nosotros dimos instrucciones que se haga la inspección y se les permita arribar, no podemos actuar con discriminación, se van a cumplir con las normas sanitarias pero no podemos cerrar nuestros puertos o aeropuertos, ni actuar de manera aislada o rechazar a los que vienen a México o transitan por México. Solo cuidar la cuestión sanitaria”.Por su parte, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud a nivel federal, escribió en su cuenta de Twitter @HLGatell: “La @SSalud_mx apoya la sensata decisión del Sr. Gobernador @CarlosJoaquin , quien ha definido un plan preciso para balancear la protección de la salud y el desarrollo turístico de Quintana Roo”.