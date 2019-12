Cruz Azul alista pretemporada

Ciudad de México.- Con cinco amistosos y una semana de trabajo en Barra de Navidad, Cruz Azul se alistará rumbo al Clausura 2020 aunque todavía no tiene director deportivo.



La Máquina trabajará hoy y mañana en La Noria, antes de partir el domingo a Jalisco, en donde estará 10 días, para volver a la Ciudad de México el martes 17 de diciembre.



En La Noria, los celestes chocarán con Cruz Azul Hidalgo el 19 de diciembre; con Potros UAEM, el 22; antes de descansar tres días para retomar entrenamientos el jueves 26.

Dos días después, el conjunto cementero recibirá al Puebla, para que el 30 encare al Pachuca. Todos esos cotejos serán a puerta cerrada.



Cruz Azul solo descansará el 31 de diciembre porque el 1 de enero seguirá con sus entrenamientos.



La directiva aún no escoge al encargado de realizar los movimientos deportivos.