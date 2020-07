Cruz Azul en la final de Copa por México

Escuchar Nota

, obligando a que el partido de la Copa por México se definiera en los penales, donde terminó doblegando a los felinos 4-3.El cuadro regio tuvo todo para poder imponerse desde los once pasos, pues la Máquina falló el primero y el tercero, solo que les faltó frialdad y precisión para alzarse con la victoria.El novel porterofue pieza clave deteniendo dos e imponiéndose para forzar a la falla de los jugadores de Ricardo Ferretti.Después de que ambos equipos fueron midiendo fuerzas, con lo mejor de sus cuadros, al minuto 35 apareció Luis Quiñones para tomar mal parada a la zaga celeste, en una jugada a balón parado, haciendo el 1-0 que parecía ser definitivo.Los celestes ahora sí se encontraron con un rival que no les dio ventajas ni les permitió maniobrar en la zona ofensiva.Para el complemento, cuando se esperaba una reacción de los pupilos de, no pudieron hacerle daño a una zaga que se mantuvo muy ordenada y sacó el oficio.Igor Lichnovsky apareció al 90+1 para anotar con la cabeza, venciendo al arquero Nahuel Guzmán, haciendo el 1-1 en una jugada de táctica fija, que mandó a los penales.