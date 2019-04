Cruz Azul golea a Lobos y clasifica

La Máquina viene cerrando a todo vapor y venció 4-1 a Lobos para meterse a la Liguilla, ocupando de momento la cuarta posición del torneo.El conjunto capitalino se adentró en la guarida de los licántropos y se dio un festín, aprovechando la endeble marcación de los dirigidos por Juan Francisco Palencia.Para Cruz Azul es fundamental terminar dentro de los cuatro mejores para poder tener la oportunidad de cerrar en casa y así poder manejar sus series.Pablo Aguilar fue el encargado de abrir el marcador al minuto 11, ganándole por arriba a la zaga local, y aunque hubo dudas y entró el VAR en acción, al final el árbitro, Fernando Hernández, dio el gol a favor del cuadro cementero.Todavía no se reponían de esta anotación, cuando al 15', apareció Milton Caraglio clavando el 2-0 con tremendo cabezazo, con el que nuevamente se llevó a la línea defensiva del conjunto universitario.Los dirigidos por Pedro Caixinha bajaron un poco el ritmo en la parte final del primer tiempo, dándole oportunidad a Leonardo Ramón, quien controló el balón con el pecho y mandó un fogonazo que no pudo detener José de Jesús Corona para poner el marcador 2-1.Para el complemento, el Cruz Azul salió a dejarlo todo en la cancha, cerró espacios y ya no permitió que los Lobos pudieran volver a anotar.Roberto Alvarado se convirtió en su verdugo, pues se destapó con un doblete, con el que le dio forma a la goleada. Primero al 46', levantando el balón para vencer al arquero Alejandro Duarte, en una jugada donde otra vez la zaga de Lobos no pudo hacer nada para detenerlo.Al minuto 73', Alvarado apareció nuevamente, definiendo con un zurdazo para clavar el 4-1, con el que los celestes llegaron a 29 puntos, mientras que Lobos sumó su octava derrota del torneo para quedarse en 20 unidades y fuera de la Liguilla.