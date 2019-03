Cruz Azul regresa a zona de clasificación tras derrotar al Pachuca

El resurgimiento de Cruz Azul es una realidad. Sí, el equipo de Pedro Caixinha está de regreso en este Clausura 2019 y advierte que no se le puede dar por muerto. La Máquina consiguió su tercer triunfo en fila, con una goleada (4-1) sobre Pachuca, llegó a 18 puntos y ya está de lleno en la pelea por un boleto a la Liguilla.Y es que hace un mes este mismo equipo parecía entrar en etapa terminal, envuelta en rumores y malos resultados, pero vino una sacudida muy seria en la que se decidió por cerrar filas, mostrar unión de grupo y morirse con este proyecto deportivo. Semanas después ya la situación es más optimista e invita a creer que este equipo contendrá en la próxima fase final.A Cruz Azul solo le tomó 26 segundos para armar la mejor jugada que se le ha visto en la temporada. Vino el silbatazo inicial de Adonai Escobedo, Pachuca movió la bola y antes de salir del círculo central vino la falta de La Máquina; los Tuzos quisieron mover rápido, pero ahí se hizo presente la presión cruzazulina, Yoshimar Yotún le punteó el esférico a Víctor Guzmán, éste le cayó a Adrián Aldrete que lanzó de inmediato a Orbelín Pineda al ataque, el volante avanzó varios metros y luego cedió a la banda para Yoshimar, quien le respetó el movimiento y le regresó el balón de primera. Orbelín sacó un centro en diagonal, raso y potente, al que llegó Rafael Baca solo para impactar de zurda y vencer a Alfonso Blanco. Un verdadero golazo por todo el armado.Sí, en tan solo 26 segundos Cruz Azul ya ganaba el juego y manifestaba el estado de gracia en el que se encuentra. Y unos instantes después, al minuto 5, Milton Caraglio estuvo cerca de aumentar la ventaja, el controlar el balón en el área y sacar un disparo que de fue apenas a un lado del poste izquierdo de Blanco.La Máquina se veía rebosante, con un dominio pleno ante un Pachuca tan alejado de la peligrosidad y fiereza que suele mostrar en el Hidalgo. Los de Martín Palermo se veían muy limitados, expectantes más que propositivos. Y justo cuando parecía que ya tenían cierto control de las acciones vino un empujón de Stiven Barreiro a Caraglio en el área. Adonai Escobedo no dudó en señalar el penal.Fue el mismo Milton quien tomó la pelota y fusiló a Alfonso Blanco para poner el 2-0 al minuto 25. Cruz Azul se encaminaba a tener una tarde tranquila.Y así fue, el conjunto celeste empezó a sobrellevar las acciones, incluso dejó crecer un poco a Pachuca que vio como antes de que concluyera la primera parte se le anulaba un gol a Víctor Guzmán por una falta de Ulloa a Corona.Ya en el complemento, luego de que a Pachuca se le anuló un segundo tanto por fuera de lugar, vino un tiro libre a las afueras del área a favor de La Máquina. Yoshimar colgó un centro al que Leonardo Ulloa peinó con la cabeza para meterla en su propia portería. 3-0, el juego parecía finiquitado al minuto 58.Sin embargo, y pese a la gran desventaja, Pachuca trató de acercarse en el marcador y ante la presión que empezaba a ejercer, Pablo Aguilar se fue expulsado dejando al cuadro celeste con 10 hombres y 20 minutos por delante. En esa misma acción Edwin Cardona acerco a los Tuzos de tiro libre al 73'.Sí, aún había tiempo y el cuadro celeste tendría que hacer gala de temple y oficio ante un Pachuca que se volcó al ataque. De un centro al área vino el remate de Barreiro que obligó el vuelo de Corona.Pero Cruz Azul no perdió el orden, es más, se lanzó al ataque al grado que al 87' Caraglio puso el 4-1 definitivo. Una buena exhibición del equipo de Pedro Caixinha.Tarde redonda. Cruz Azul ganó, goleó y convenció. Sí, La Máquina ha despejado las dudas sobre esta reacción que venía gestando, es una realidad, los números y el funcionamiento así lo indican, así que bienvenido Cruz Azul a la pelea por este Clausura 2019.