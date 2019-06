Cruz Azul ya necesita el título: Julio César Domínguez

Con tres torneos bajo las órdenes del portugués Pedro Caixinha y adaptados a su estilo de juego, Cruz Azul está cada vez más cerca de ganar el título de Liga, el cual ya necesita el equipo, consideró el defensa Julio César Domínguez.En rueda de prensa en las instalaciones de La Noria, el jugador fue cuestionado sobre las palabras del director deportivo Ricardo Peláez a la afición, que el título se logrará este año.“Ricardo tiene el derecho de decirlo, no por la presión, sino que nos comprometamos más, ya se necesita ese campeonato, Cruz Azul es grande y lo necesita también y hay que trabajar fuerte para lograr ese objetivo” indicó Domínguez.El canterano celeste dejó en claro que llegarán con total motivación al inicio del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, comprometidos para buscar ese campeonato.“Nos motiva, nos compromete porque la afición y nosotros anhelamos el título, llevamos tres torneos con Pedro, el equipo se ha adaptado bien y estamos comprometidos”, subrayó el zaguero.Aunque los torneos pasan, el objetivo no se concreta y la presión pudiera crecer, por lo que Julio César reiteró que por el tiempo que el técnico está al frente, se encuentran cerca de lograrlo y deberán comenzar el certamen con el nivel que terminaron el Clausura 2018, en la “vuelta” de cuartos de final ante América.“Ya nos adaptamos a su sistema de juego, tenemos que empezar como terminamos”, indicó; aunque tendrán que ir partido a partido para buscarlo, pero consideró que sí están más cerca de lograrlo.“Lo platicamos entre nosotros. Fuimos de los mejores equipos en puntos, empatados con Tigres, fuimos la mejor defensa en un año, adaptamos una forma de juego, uno como jugador siente al equipo más ilusionado, estamos contentos con Caixinha”, señaló.El objetivo del “Catita” y de sus compañeros es cambiar el chip de lo ocurrido en el torneo anterior y repitió que deberán hacer las cosas como en el último partido, “el equipo se sintió bien, la afición no se fue con esa tristeza, vamos a empezar un nuevo torneo mentalizados en trabajar fuerte”.La Máquina sigue con su preparación rumbo al inicio del Apertura 2019 de la Liga MX y este sábado enfrentará al San Luis en un juego amistoso a puerta cerrada en las instalaciones de La Noria.