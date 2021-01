Cruz Roja Piedras Negras estuvo al borde del colapso por pandemia

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- La pandemia del Covid-19 trajo consigo pérdidas económicas y la Cruz Roja no ha sido la excepción, más para su delegación en Piedras Negras donde se estuvo al borde del colapso, según manifestó el presidente del patronato, Homero Martínez Montalvo.



No obstante, aclaró que por el momento se ha podido sobrellevar este mal momento, principalmente gracias a la ayuda de las autoridades municipales y estatales.



“Estuvimos a punto de colapsar, es la verdad, pero hemos tenido buena respuesta de la autoridad municipal y estatal entendieron y comprendieron”, Martínez Montalvo, dijo.



Por lo tanto, pidió a la población a seguir apoyando a la Cruz Roja, actualmente con el pago del plaqueo para sus ambulancias, ya que, recordó, es un trabajo voluntario que se hace en apoyo de la propia ciudadanía.



Por último, lamentó que por la situación sanitaria no se puedan hacer convocatorias y no se pueda contar con el mismo apoyo por parte de las escuelas, por lo que seguirán buscando estrategias para ingresar los recursos necesarios.