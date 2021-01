Cruza Makenna un río musical; lanzan nuevo sencillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Si algo pesa en las fechas como Navidad y año nuevo es la ausencia de los seres queridos. Personas que faltan, no siempre debido a la muerte, sino por otras razones, una de ellas la migración. Ya sea por buscar mejores oportunidades laborales, un futuro más firme o un mejor presente para la familia, la travesía que inician puede no tener retorno, causando una herida que no se cierra. Como lo cuenta el grupo Makenna en Olvídame, su nuevo sencillo.



Así, el grupo de música fusión conformado por el productor BrunoOG y sus hermanas Nina y Maya, buscan transmitir esa sensación de pérdida ante, no solo la persona, sino las ideas, los afectos y las promesas incumplidas debido a la partida y al abandono.



Según explicó Bruno, Olvídame “reúne en la letra historias que no muchos cuentan, pero de las que existen millones. Historias en las que las personas no llegan a su destino por diferentes circunstancias y que por eso dejan a sus seres queridos en la incertidumbre”.



La canción que sucede “en muchos contextos de México”, ahonda también en las zonas geográficas del norte del país, región en donde el fenómeno de la migración se encuentra en cada ciudad, y lo hace no mencionándolo en la canción, sino por medio de la música, ya que el acordeón de “El Licenciado” Ulises Lozano, de la agrupación regiomontana de rock Kinky.



Así, Olvídame se transforma en un medio para hablar sobre esas “historias que alcanzan, finalizan y, a veces, no cruzan el Río Bravo”, pero que recuerdan a esas personas por medio del género neomexicano, como se han denominado el trío, y quienes apuntan que “nosotros no somos los personajes principales de esas historias, pero sí se nos permite hablar de ellas en la música. Queremos que la gente pueda interpretar la idea de nuestras canciones”.







Romper límites



Eso porque si bien el tema es la historia de un migrante, una carta que dialoga con su lector, también se presta a la ambigüedad de una posible ruptura amorosa. Todo eso en una atmósfera de sonidos que el escucha norteño reconocerá.



“Olvídame tiene tintes de cumbia norteña, especialmente la texana, para conjugar ritmos mexicanos con el pop contemporáneo. Porque parte del objetivo de nuestra música es exportar cultura, ya sea desde las canciones y las historias que contamos en ellas, hasta la música y los sonidos que creamos.



“Parte de eso está en que siempre buscamos experimentar, perder el miedo a los sonidos que hay allá afuera y, sobre todo, que tres hermanos siempre podemos tener caminos separados pero terminamos en una idea artística parecida. Además intentamos no caer en prejuicios y en el miedo del qué dirán”, apuntó el músico nominado al Grammy.



Esa necesidad por romper los límites puede encontrarse en los sencillos que ya han liberado y que conforman su próximo EP. Uno de ellos es Malquerida, canción en la que mezclan ritmos istmeños de Oaxaca con el pop y hasta el trap.



“En cada tema que creamos, intentamos echarnos un clavado en la cultura musical de donde provienen los ritmos que usaremos. Con esa investigación podemos narrar, contar y mezclar con la mayor exactitud, por eso creo que temas como Olvídame sí tratan mucho lo que son las vivencias, experiencias y cosas del día a día del mexicano, eso también es cultura”, concluyó el músico.