Cuadro de Zapata continuará en Bellas Artes, afirma autor

Por la libertad de expresión y los derechos culturales LGBTTIQ+ pic.twitter.com/rcvS0vkCPQ — Fabián Cháirez (@Fabianchairez13) December 11, 2019

, autor de la pintura “La Revolución”, que forma parte de una exposición en Bellas Artes,, pese a las manifestaciones de algunos grupos, como la protagonizada ayer por campesinos.De acuerdo con el artista plástico, el cuadro donde se observa al líder revolucionario Emiliano Zapata desnudo, solo con un sombrero rosa y zapatillas, montando un caballo blancodel próximo año.En torno a la manifestación de integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), registrada la víspera en Palacio Nacional, Chairez opinó en entrevista radiofónica para Grupo Fórmula que éstas solo atentan contra la libertad de expresión.Por separado, el dirigente de la UNTA, Álvaro López, indicó que, pues en su opinión, con la representación que hizo el artista se denigra a Zapata Salazar y se "agravia" a los campesinos del país.Esta mañana, el presidenteen el Palacio de Bellas Artes por parte de la organización campesina, e indicó que esos grupos no representan a la familia del líder revolucionario.Al respecto, el dirigente campesino dijo que si bien no responden a la inconformidad de la familia, sí “respondemos a convicciones de que Zapata no debe ser ofendido ni denigrado en una pintura disque artística”.Sobre el enfrentamiento con personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), reconoció que él aventó una botella de agua "vacía" a un joven, pero que solo respondió a una "seña ofensiva".