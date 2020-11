¿Cuál es el idioma más sexi del mundo? El español se cuela en el Top 5

Escuchar Nota

Ciudad de México.- De los más de 7 mil idiomas distintos en el mundo, cinco de ellos destacan por encima del resto como los más sensuales entre los cuales siempre ha destacado el francés, pero parece que a la lengua de la ciudad del amor le ha salido un contrincante.



Ha sido el acento británico el que ha destronado al francés, tal y como lo refleja un estudio global realizado por Time Out en más de 30 países.



La edición 2020 del Time Out Index ha contado con más de 37 mil opiniones que han coronado al acento británico como el más sexi del mundo con el 25% de los votos. Resultó particularmente atractivo en países como China, Estados Unidos, India y Suecia, lo que le ayudó a colocarse en el primer puesto de la lista.



En segundo lugar, se encuentra el francés con el 16% de los votos provenientes en su mayoría de países como Australia, Brasil, Rusia y Turquía, Alemania, Italia y los Países Bajos.



El acento italiano fue nombrado el tercero más sexi con el 15% de los votos en todo el mundo, triunfando en España, Francia y Portugal.



El top 5 lo cerraron el acento español y el irlandés, seguidos por el australiano y el estadounidense.



Además, cuando les preguntaron a los encuestados por una ciudad específica con el acento más sexi de todos, contestaron Madrid entre otros lugares como Londres, París, Roma y Oporto.



No obstante, los tailandeses fueron los únicos que se votaron a sí mismos como el idioma más sensual de todo el planeta. A pesar de ello, parece que en este sentido, los países europeos se llevan la medalla de oro.