¿Cuál es el origen del término otaku y cómo fue que un asesino serial le dio un vuelco negativo?

Ciudad de México.- La palabra “otaku” es una cuya definición ha traspasado fronteras. La difusión de la cultura del manga y el anime, originarios de Japón, son todo un fenómeno global que hasta 2012 se tenía registrado que era un mercado que dejaba 290 mil millones de yenes de ganancias.



Aunque actualmente la ubiquemos como una forma de identificar a los aficionados de la animación y de las historiestas japonesas, junto con sus derivados, la palabra “otaku” proviene del término japonés para hablar de la casa de otra persona. También se usa como pronombre de segunda persona pero con una connotación honorífica, casi como "usted" en español.



Fue hasta la década de los 80 cuando “otaku” adquirió el significado que le damos hoy en día.



¿Quién acuñó el término otaku?



El periodista japonés Akio Nakamori fue el primero en utilizar la palabra "otaku" en su columna "Otaku Research" para la revista sobre manga “Manga Burikko”. Parece que el peso peyorativo que se le da a la palabra “otaku” lo ha perseguido desde sus inicios, porque Nakamori usó el término para referirse a los seguidores de la animación como “desgradables”. Aunque entre integrantes de ésta subcultura ya se llamaban entre sí de esta forma.



¿Por qué entre seguidores se decían otakus?



Lawrence Eng es un experto en ciencias sociales, doctorado en estudios de Ciencia y Tecnología con la disertación sobre cómo la subcultura "otaku" se ha apropiado de la ciencia y tecnología.



El especialista expone cuatro teorías sobre cómo es que los aficionados al anime y manga comenzaron a llamarse “otaku” entre sí.



Una de ellas es que dentro de la comunidad se intercambiaban bienes e información. Este trato de negociación era impersonal, no buscaban hacer amistades, porque cada vez se trataba de una comunidad integrada por más y más personas. Por lo que al tratar entre sí mantenían distancia de forma educada llamándose “otaku” (usted).







Una segunda teoría de Eng es que se usa el término “otaku” para señalar que es alguien que vive “fuera de su propia casa”, tomando como referencia la etimología japonesa de la palabra. De esta forma se haría insinuaría que los seguidores de esta forma de entretenimiento son antisociales. Sin embargo, el experto considera que este es un postulado poco probable por el sentido negativo que da a la palabra, a menos que la misma comunidad se riera de sí misma, aunque Eng insiste en que no es probable.



Eng expone otra teoría una propuesta por Toshio Okada -productor, autor y conferencista de ánime que ha sido citado hasta por el artista plástico Takashi Murakami. Okada sugiere que el referirse a una persona como “otaku” surgió a partir del anime “Super Dimensional Fortress Macross”, lanzado en 1982.



En este anime los personajes se refieren entre sí como “otaku”, el pronombre de segunda persona formal. El motivo de que el guion estuviera escrito de esa forma es porque los creadores del anime Shoji Kawamori y Haruhiko Mikimoto estudiaron en una prestigiosa universidad para gente de clase alta. Okada asegura que el contexto aristocrático de los creadores permeó hasta el diálogo entre los personajes.



A partir de entonces, los admiradores del anime y del estudio de animación Studio Nue comenzaron a referirse de esa forma como señal de respeto, hasta que se popularizó en puntos de reunión como clubes, reuniones de fanzine, etc.







El asesino en serie que dio mala reputación a los "otakus"



Tsutomu Miyazaki, también conocido como “El asesino otaku” (1962-2008), fue un asesino en serie japonés que causó terror en los años 80. El nacimiento prematuro de Miyazaki causó una deformidad en sus manos, por lo que sufría bullying en la escuela. El estudio fue su refugio, al igual que el consumo de anime y manga.



El rendimiento académico de Miyazaki decayó al terminar la preparatoria. Se dedicó a la fotografía y a dibujar manga. Sus problemas para socializar lo llevaron a distanciarse de sus familiares, por lo que cada vez se aislaba más. La muerte de su abuelo, la única persona con la que había entablado un vínculo, fue el detonante de sus problemas mentales, causados también por una represión sexual.



En 1988, Tsutomu Miyazaki secuestró, violó y asesinó a un niña de cuatro años. En el transcurso de un año, Miyazaki repetiría el mismo "modus operandi" con otras cuatro niñas. En 1989, un intento de rapto se vio frustrado cuando el padre de una menor lo detuvo, sin embargo, el asesino escapó y abandonó su auto en la escena. Al intentar recuperarlo fue detenido por la policía.



Tras el arresto, las autoridades registraron el departamento de Miyazaki, donde encontraron más de 6 mil cintas de video, entre ellas las de sus víctimas, aunque la gran mayoría eran de anime del género gore.



Pasaron 17 días para que Miyazaki confesara sus crímenes. Fue condenado a la horca y hasta que su sentencia que se ejecutó el 17 de junio de 2008, Miyazaki continuó leyendo mangas durante su encarcelamiento.



El caso causó conmoción entre la comunidad aficionada al manga y al anime, quienes se vieron estigmatizados entre la sociedad japonesa por las acciones de Miyazaki.



La ejecución de Miyazaki se llevó a cabo una semana después de la masacre de Akihabara, lugar concocido como el centro de la cultura "otaku" en Tokio, Japón. El 8 de junio de 2008, Tomohiro Katō apuñaló a 25 personas, causando la muerte de siete en la calle principal de ese barrio. Fue sentenciado a muerte y su pena se ejecutó el 12 de septiembre de 2012.