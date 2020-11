¿Cuál es el tiempo de concentración de los niños según su edad?

Escuchar Nota

Seguramente te has encontrado a tu hijo mirando hacia otro lado mientras la miss explica algo en la pantalla, o ya está cantando algo que no tiene nada que ver con lo que está haciendo o simplemente se levanta mientras sus maestras están explicando los colores.Conforme van creciendo, los pequeños van aumentando el tiempo, sin embargo, la realidad es que los maestros y nosotros como padres debemos aprovechar esos minutos en los que tenemos su atención plenamente.En los niños de 2 años, su tiempo de concentración es de 2 a 8 minutosEn los niños de 3 años, su tiempo de concentración es de 4 a 15 minutosEn los niños de 4 años, su tiempo de concentración es de 5 a 20 minutosEn los niños de 5 años, su tiempo de concentración es de 10 a 25 minutosEn los niños de 6 años, su tiempo de concentración es de 12 a 28 minutosEn los niños de 7 años, su tiempo de concentración es de 14 a 30 minutosEn los niños de 8 años, su tiempo de concentración es de 16 a 40 minutosEn los niños de 9 años, su tiempo de concentración es de 18 a 45 minutosEn los niños de 10 años, su tiempo de concentración es de 20 a 50 minutosTambién involucra la motivación, lo atractivo de la actividad que tiene que hacer, así como la capacidad para mantenerse quieto y dedicar tiempo para descubrir de qué se trata la tarea o lo que tiene que hacer.Además, el interés tiene mucho que ver, así que lo ideal es presentarle cosas novedosas.1. Evita interrumpir a tus hijos. Si están haciendo algo deja que continúen sin distraerlos ni preguntándoles nada.2. Regresa la atención sin forzar. Cuando parezca que ya no están interesados, diles frases como "mira, por qué no utilizas este color diferente, o ¿tú qué crees que pase más adelante en el cuento?. La idea es hacer preguntas o frases que recuperen su atención.El juego de voces o entonaciones que hagas también les llamará la atención, así que utiliza todas esas herramientas para fomentar su interés por algo.Fuente: Karen Zaltzman, pedagoga especialista en crianza.Con información de Excélsior