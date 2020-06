¿Cuál es la mejor estrategia de precios que se adapta a tu negocio?

Escuchar Nota

¿Qué estrategia de precios elegir?

. Normalmente, cuando pones en marcha todas las gestiones para crear un negocio con éxito, te encuentras con que no tienes muy claro cuál es el valor que tienen tus productos o servicios en el mercado.En este contexto, la política de los precios dentro del marketing va enfocada principalmente en crearque aporten también un cierto valor económico a nuestros clientes, aunque también se suelen escoger precios que sean rentables del mismo modo para la empresa. Por tanto, elegir los precios correctos para que tanto tú como dueño, y los clientes como consumidores obtengan beneficio, es el principal objetivo.Para que puedas conseguir todas estas rentabilidades, vamos a comentar algunas de las estrategias más recomendables para llevar a cabo la fijación de precios.Es esencial poner en marcha una estrategia de precios a largo plazo, ya que este se entiende como un aspecto clave a la hora de encontrar un punto de equilibrio, esto quiere decir que, en el momento en el que la venta de productos o servicios empieza a provocar grandes beneficios.Sin embargo, cuando nos ponemos manos a la obra para marcar un precio, es importante tener en cuenta una diversidad de características que tienen que ver con los costes de producción y distribución, la oferta que ofrezca la competencia o el público al que nos vamos a dirigir.Normalmente, los clientes no suelen hacer un sobreesfuerzo por comprar productos caros, pero también es necesario saber qué ocurre si se fijan precios muy bajos para los productos:- Por un lado, la empresa puede acabar muy mal por no poder hacer frente a los costes que supone mantener una empresa con precios muy bajos.- Y, por otro lado, permanecer con precios muy bajos durante mucho tiempo puede dar sensación de que tus productos son baratos porque la calidad es mala.Esto es algo peligroso y que se tiene que tener muy claro lo que se hace para no acabar mal. Aquí les dejamos, algunas de las estrategias más útiles para fijar precios en el mercado.Siempre se fijan los precios según el corte del producto, esto quiere decir, que primero se tiene que saber cuánto vale fabricar un producto o crear un servicio para luego saber qué porcentaje añadir para que las empresas puedan obtener rentabilidad. En cambio, si fijamos un determinado precio basándonos simplemente en el valor del producto, estamos llevando a cabo un método que favorece al consumidor, pero en realidad no se para a pensar cuál es su verdadero coste.supone tener que fijar el precio del producto muy por encima del precio que tiene en el mercado. Esto dará una visión a los consumidores sobre que tu producto es mucho mejor y tiene más valor, algo que lo diferencia frente a los productos de la competencia.Con esta estrategia se intenta llamar la atención de los clientes potenciales, lo que se hace para conseguirlo es ofrecerles precios más bajos que en el mercado. De este modo, conseguirás crear un nuevo mercado captando a nuevos clientes para tu empresa y a medida que vayas asegurándote clientes y consolidando tu negocio, se irán subiendo los precios poco a poco.Al contrario que en la estrategia anterior, aquí el objetivo que se busca es vender nuevos productos marcando precios altos al principio de su lanzamiento.No obstante, lo mejor sería poner en marcha esta estrategia cuando haya poca competencia o por en cambio, cuando tu producto vaya destinado a una parte de la población que cuenta con sueldos más altos.Esta estrategia trata más sobre atraer clientes a través de métodos que impliquen emociones, a estrategias lógicas.Esta es una estrategia de fijación de precio que es mejor aplicar cuando tu negocio ha crecido lo suficiente como para que genere rentabilidad por sí solo, ya que es una estrategia para en determinadas épocas del año en las que más ventas se producen vender stock antiguo. Uno de los lotes más conocidos es elo el 2x1. No obstante, se suele utilizar en muchas más ocasiones en las promociones de supermercado.Como última opción, si no cuentas con demasiado tiempo para dedicarle al tema de los precios, y ves que la competencia tiene los mismos productos que tú y consideras que son adecuados e interesantes de cara a la visión del consumidor, puedes simplemente utilizar sus rangos de precios para tus productos.En definitiva, marcar el precio a un producto no es demasiado fácil, aunque en realidad, hoy en día es un aspecto mucho más fácil debido a la cantidad de datos y estadísticas con los que podemos contar.