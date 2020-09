¿Cuál es la forma correcta de limpiar nuestros oídos?

Escuchar Nota

La típica pregunta que surge al querer limpiar nuestros oídos esLa respuesta contundente esPese a que muchas personas los usan con ese fin, las empresas que los fabrican recomiendan no utilizarlos en el canal auditivo.Cuando los usamos,, lo que hace que se quede pegado en las partes que no se pueden limpiar a sí mismas.El cerumen también puede contener, lo cual puede causar una infección.Eliminar el cerumen con un hisopo puede irritar la piel del oído, lo que puede provocar que la gente tienda a tocarse aún más esa parte. Eso se puede convertir en un ciclo vicioso.En algunos casos,, lo cual puede causar un dolor repentino, sangrado y una pérdida temporal de la audición.Pero entonces,En realidad,La mayor parte del tiempo,El cerumen protege nuestros oídos, atrapando partículas de polvo y suciedad. Eventualmente debe salir.Y en caso de que tenga la sensación de tener tapados los oídos, ¿podemos limpiarlos?NO. Tampoco es recomendable.El médico te dirá si realmente tus oídos necesitan una limpieza.El cerumen usualmente no causa problemas, peroExiste una gran cantidad de productos a la venta que prometen limpiar tus oídos o eliminar la cera de los oídos, pero ¿cuál ayuda realmente?Los tratamientos usuales para descongestionar el oídoEstas pueden suavizar o aflojar el cerumen y permitirle seguir su curso natural.Las velas para los oídos son comercializadas como una solución sencilla para quienes quieren deshacerse del cerumen.La técnica implica colocar una vela encendida, larga y delgada, dentro de un cono con un orificio y posicionarla dentro del oído.Se supone que extraerá el cerumen y otras impurezas.Sin embargo, después de que una vela ha sido encendida, en el centro de la misma se acumulará un depósito de cera, incluso si no ha estado cerca del oído.La explicación es que la cera proviene del interior de la vela.Puede provocar quemaduras en el oído y el rostro, puede dejar cera en el canal y también puede dañar el tímpano.Si tienes un problema persistente con el cerumen, tu doctor podría recomendarte irrigar tu oído, un procedimiento que también se conoce comoEsta técnica consiste en usar una herramienta que lanza un chorro de agua dentro del canal del oído para eliminar la cera.Sin embargo, aunque este método podría quitarla,Es por eso que,, con agua al bañarte o bien con una toalla o trapo húmedo y limpio.Algunas clínicas pueden hacer una microsucción para eliminar el cerumen.En este procedimiento,