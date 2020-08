¿Cuáles documentos necesitas para viajar a EU en la nueva normalidad?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Si necesitas ir a Estados Unidos, toma en cuenta que en el caso de los vuelos de México a la Unión Americana, los pasajeros y miembros de la tripulación pueden estar sujetos a exámenes médicos, y controles de toma de temperatura.



Las personas que presenten síntomas, podrían ser sujetos de exámenes de salud adicionales, y se les podría pedir que se pongan en cuarentena de manera voluntaria.



Por eso, las autoridades recomiendan no salir al trabajo ni a la escuela, para evitar el contacto con otras personas. Durante 14 días se pide quedarse en casa y vigilar el estado de salud.



¿Cuáles documentos necesitas?



Si tu viaje es por avión, las autoridades estadounidenses te pedirán los siguientes documentos:



Visa estadounidense B1/B2 vigente.



Pasaporte mexicano vigente. El pasaporte debe tener vigencia para cubrir el tiempo de estancia en Estados Unidos.

Llevar el comprobante del boleto del vuelo de regreso a México, y la reserva o constancia del lugar del hospedaje.

Si viajas por carretera, aplica a las restricciones a viajes no esenciales. Esta política estará vigente hasta el 20 de agosto, a menos que las autoridades de ambos países decidan otras medidas.



¿Quiénes sí pueden entrar por vía terrestre?



Los trabajadores esenciales sí pueden ingresar por vía terrestre. Si la entrada a Estados Unidos es por automóvil, es necesario que el vehículo cuente con seguro y placas vigentes.



¿Por qué se restringieron viajes a Estados Unidos?



Los gobiernos de Estados Unidos y México decidieron restringir los viajes no esenciales a lo largo de la frontera terrestre entre ambos países, para evitar la propagación del coronavirus.



Los viajes no esenciales son considerados de naturaleza turística o recreativa y las restricciones aplican para ambos lados de la frontera.