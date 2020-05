¿Cuáles fueron las preguntas de la senadora que acusa a López-Gatell de misógino?

Escuchar Nota

.@HLGatell no solo evadió todas las peguntas que le hice, también fue misógino.



Hubiera sido bueno que, además de sus groserías, respondiera alguna de las preguntas que le hice y que representan las dudas de millones de mexicanos.



Aquí su respuesta: pic.twitter.com/J5BrsNjNeD — Ale Wera Reynoso (@WeraReynoso) May 27, 2020

Después de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell compareciera ante el Senado se les dio la palabra a la senadora Alejandra Reynoso Sánchez para fijar el posicionamiento del PAN misma que le cuestionó:; hablemos de los picos, primero, usted nos comentó que el día 6 de mayo sería el pico más grande, luego que el 9, después pasó al 20, tranquilamente podría poner un letrero afuera de Palacio Nacional que dijera: Esta semana es el pico de contagio, no importa cuándo se lea., es difícil mantener una mentira tan grande y que cuadre en todas sus vertientes, ¿no cree?, esta falta de precisión es lo que genera desconfianza y falta de credibilidad en los mexicanos ante tanta incertidumbre,, y, perdón, pero sus números confunden a propios y extraños, y no lo digo yo, lo han dicho medios nacionales e internacionales, la propia OMS, que insiste en ampliar el número de pruebas, le seguimos insistiendo, se necesitan más pruebas para la detección, para evitar más contagios, para la reactivación sin riesgos.Pregunta:, al día de hoy parece que (inaudible) somos una decepción y una real preocupación para el mundo.Hablando de confusiones, le voy a poner este ejemplo y usted mismo, o incluso todos los que en estos momentos están siguiendo la transmisión, mis compañeras y compañeros senadores pueden constatar en estos instantes, ¿a quién pretenden engañar en la página que se refirió el coronavirus.gob.mx, y yo les invito a que puedan revisar los datos abiertos y la estadística que aquí mismo el subsecretario nos mostró, y es muy sencillo, la manipulación de las cifras (inaudible).Les pongo un ejemplo, y aquí está y espero que lo puedan ver a través de mi teléfono, resulta que en esta gráfica, y está ahorita en línea, de coronavirus.gob.mx, dice que el 25 de mayo había 74 mil 554 casos confirmados acumulados, y ese mismo día, en el reporte que nos mandan en la noche, había 68 mil 620.Pero no solamente es eso, si comparan, y los invito a que puedan, a quienes están deteniendo el cartoncito, mejor revisen en su computadora las cifras que les estoy dando, porque por ejemplo en la propia página de coronavirus.gob.mx, dice que el 25 de mayo había 74 mil 554 casos acumulados y el 26, un día después, 74 mil 560, es decir, sólo aumentaron 6 casos de un día a otro, ésa es la transparencia.Por eso es la confusión, señor subsecretario, por eso es que los mexicanos no creemos en las cifras que nos dan en la mañana, en la tarde, en la noche, en la página, en todas las conferencias porque no coincide la información; se lo voy a poner más fácil, es la misma gráfica con la que nos reportan en la noche, el mismo día, y aquí está, el día 23 de mayo, ustedes lo pueden observar si señalan en la gráfica 23 de mayo, que hay un acumulado de 74 mil 039 casos, y el mismo día 23 de mayo en la noche que nos mandan el reporte este es el dato.Diversos análisis con distintas metodologías coinciden, y que aquí se ha dicho, que hay un severo subregistro tanto en el número de contagios como, ahora mismo se lo he demostrado, como en el número de defunciones.Y aprovecho para preguntarle:si muchas veces nos han dicho que un portador asintomático es capaz de transmitir la enfermedad y, más aún, cuando ya se le hizo la prueba y salió positivo, esos no cuentan para el sistema.Entonces, señor subsecretario, le agradecería que me respondiera:Un método ampliamente aceptado es estimar el exceso de mortalidad utilizando información oficial derivada de los certificados de defunción.Es muy sencillo, subsecretario. Los datos de defunciones entre Ciudad de México y los suyos no cuadran.Señor subsecretario, el sistema de salud es más deficiente que nunca a partir de la implementación del Insabi: hay desabasto, falta de tratamientos y hay más defunciones.Ojalá y, por cierto, yo me pregunto, si alguien más en la Secretaría de Salud trabaja además de usted para que pueda salir a atender a los papás de niños con cáncer que se encuentran afuera de la Secretaría porque no hay medicamentos oncológicos en todo el país.Entonces,Porque así ha sucedido. ¿Quién es el responsable realmente de las compras? Respóndame y respóndale a México.Hoy los niños con cáncer están muriendo por falta de medicamentos.Está fue la contestación que indignó a la panista y a todo su partido:En un momento de la comparecencia, López-Gatell acusó a la senadora Alejandra Reynoso de tener “poca experiencia” en el ámbito de la Salud.“Su campo de experiencia está en la Comunicación y las Relaciones Exteriores ¿por qué lo digo? Usted me hace preguntas prefabricadas como hablar de errores del Presidente, hablar de arrepentimiento, porque se me ha orientado políticamente. O habla de mentiras.Cuando alguien hace una acusación tiene la carga de la prueba y debe expresar esas pruebas. Nosotros, en el campo científico, nos dedicamos a razonar con base en la experiencia”, respondió.En contraste, López-Gatell no contestó por qué la tasa de letalidad es tan alta en México y ofreció explicarles cómo funcionan las “estimaciones”científicas en otra ocasión.“Para eso se inventaron las ciencias de las estadísticas que tienen 400 años de existencia”, sentenció.Una vez terminada la videosesión, los panistas acusaron al funcionario de misógino