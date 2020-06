¿Cuáles serán los próximos estrenos de películas ante reapertura de cines?

Escuchar Nota

que afecta al mundo también causó estragos en la industria del entretenimiento,Para evitar aglomeraciones y nidos de transmisión de la nueva enfermedad, a nivel mundial se tomaron medidas de distanciamiento social que implicaron el cierre de este tipo de establecimientos.Como se refirió, esa decisión influyó en que las películas más esperadas del 2020 se aplazaran;Te presentamos la lista de películas que han reprogramado su estreno ante la pandemia:Esta película, que cuenta con la participación de Emily Blunt, es reconocida como uno de los filmes de terror más exitosos de la historia reciente. Originalmente iba a estrenarse el 20 de marzo, pero se aplazó hasta el 4 de septiembre.Sin Tiempo Para MorirEsta será la última película de James Bond con Daniel Craig como el agente 007. El villano de esta historia será nada más y nada menos que Rami Malek. Esta cinta, pensada para salir a la luz el 2 abril, ahora podrá ser vista hasta el 12 de noviembre.Este live action del clásico de Disney sin duda tiene comiendo ansias a los cinéfilos. Su estreno, programado para transmitirse en cines el pasado 27 de marzo, se cambió y ahora será el 24 de julio.Los Nuevos MutantesEl spin-off del universo X-Men iba a estrenarse el 17 abril, pero ahora se sabe que se aplazó para el 28 de agosto.Es sin duda una de las películas más esperadas por los fans de Marvel. La protagonista, como ya sabemos, es la actriz Scarlett Johansson. Su salida a cines, pensada para el 30 abril, ahora se concretará el 30 de octubre.- Historias lamentables: Aplazada sin fecha concreta- La Mujer en la Ventana: Aplazada sin fecha concreta- Rápido y Furioso 9: Se estrena el 2 de abril de 2021- Artemis Fowl: Se estrena el 12 de junio- Wonder Woman 1984: Se estrena el 14 de agosto- Free Guy: Se estrena el 11 de diciembre- Minions: The Rise of Gru: Se estrena el 2 de julio de 2021- Tenet: Se estrena el 17 de julio- Top Gun: Maverick: Se estrena el 23 de diciembre- Padre No Hay Más Que Uno (segunda parte): Se estrena el 7 de agosto- Jungle Cruise: Se estrena el 6 de agosto- Morbius: Se estrena el 19 de marzo de 2021- Soul: Se estrena el 20 de noviembre- Malignant: Aplazada sin fecha concreta- Cazafantasmas: Más Allá: Se estrena el 5 de marzo de 2021- El Otro Guardaespaldas 2: Se estrena el 20 de agosto de 2021- Monster Hunter: Se estrena el 4 de septiembre- Expediente Warren: Obligado por el demonio: Se estrena el 11 de septiembre- The King´s Man: La primera misión: Se estrena el 18 de septiembre- Muerte en el Nilo: Se estrena el 9 de octubre- Las Brujas: Se estrena el 9 de octubre- Last Night in Soho: Aplazada sin fecha concreta- Halloween Kill: Se estrena el 16 de octubre- Los Eternos: Se estrena el 12 de febrero de 2021- Godzilla vs Kong: Se estrena el 20 de noviembre- Raya and the Last Dragon: Se estrena el 12 de marzo de 2021- Way Down: Se estrena el 27 de noviembre- Samaritan: Se estrena el 11 de diciembre- Dune: Se estrena el 18 de diciembre- West Side Story: Se estrena el 18 de diciembre- El príncipe de Zamunda (segunda parte): Se estrena el 18 de diciembre- Rifkin’s Festival: Sin fecha de estrenoInformación de Radio Fórmula