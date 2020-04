¿Cuáles son las causas y tipos de anemia?

Escuchar Nota

México.- La anemia es una enfermedad en la que el número de glóbulos rojos o la cantidad de hemoglobina son inferiores a lo normal.



Los niveles deben ser de 13.8 a 17.2 gramos por decilitro para hombres y de 12.1 a 15.1 gramos por decilitro para mujeres, los rangos pueden variar ligeramente en algunos laboratorios.



Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, la cual es una proteína que les permite transportar oxígeno desde los pulmones hacia todas las partes del organismo, si el número de glóbulos rojos se reduce, la sangre no podrá transportar un suministro adecuado de oxígeno, lo cual produce anemia.



En México no se tienen cifras exactas del total de casos de anemia, pero se estima que entre el 30 y 40% de la población de 129 millones tienen deficiencia de hierro y de otros nutrientes lo cual es consecuencia de la anemia, de acuerdo con Adolfina Bergés, hematóloga pediátrica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



Además, esta enfermedad afecta mayormente a los adultos mayores, principalmente a los hombres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012.



Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la anemia afecta en todo el mundo a mil 620 millones de personas, lo que corresponde al 24.8% de la población.



Los síntomas varían en función de la gravedad de la anemia y de la velocidad con la que se desarrolle, por ejemplo, en una anemia grave las personas pueden experimentar; desmayo, vértigo, pulso débil o rápido, respiración acelerada, calambres dolorosos en la parte inferior de las piernas, entre otros.



Algunas causas de la anemia, de acuerdo con el Manual de Merck de Información Médica General, pueden ser las siguientes:



Hemorragia crónica abundante: debido al cáncer del tubo digestivo, hemorragia menstrual excesiva, hemorragia nasal, hemorroides, pólipos en el tubo digestivo, tumores renales, tumores vesicales, úlceras en el estómago o en el intestino delgado.



Hemorragia súbita abundante: puede deberse a una cirugía o la rotura de un vaso sanguíneo, también por lesiones o por el parto.



Reducción de la producción de glóbulos rojos: esto puede deberse a anemia aplásica cáncer metastásico deficiencia de ácido fólico deficiencia de hierro deficiencia de vitamina B12 deficiencia de vitamina c leucemia-linfoma mielofibrosis mieloma múltiple trastornos crónicos y mielodisplasia



Aumento de la destrucción de glóbulos rojos: se debe a la anemia de células falciformes, bazo agrandado, deficiencia de glucosa, enfermedad por hemoglobina C, reacciones autoinmunitarias contra glóbulos rojos, entre otros



Algunos tipos de anemia pueden ser: debido a una hemorragia abundante, por falta de hierro, por carencia de vitaminas, por enfermedad crónica, anemia hemolítica autoinmunitaria y la anemia drepanocítica.



El diagnóstico de la anemia es a través de pruebas de sangre, por ello es muy importante que te realices un chequeo médico general al menos una vez al año.