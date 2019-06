¿Cuáles son las diferencias entre libra de Facebook y bitcoin?

Facebook pateó el tablero de los criptoactivos esta semana al dar a conocer su propia criptomoneda.El token se llama libra y sus características, funcionamiento, financiación y respaldo fueron publicados en un white paper que la empresa de Mark Zuckerberg presentó ante la prensa y el público en general.La presentación levantó polémica en todo el mundo. Europa mostró escepticismo y llamó a tomar con pinzas el anuncio. Funcionarios de los principales gobiernos y bancos del continente plantearon sus preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y pidieron por su regulación.Desde Silicon Valley, el comunicado del gigante tecnológico expresó que el objetivo de libra es acercar la moneda a la mayor cantidad de gente posible, especialmente quienes no están bancarizados o sin acceso a servicios bancarios (unas 700 millones de personas) y ganar confianza en la opinión pública al contar no solo con el aval de una de las tecnológicas más grandes del mundo sino también con el de las empresas que integran el consorcio de libra:MastercardPaypalPayUStripeVisaTecnología y marketplacesBooking HoldingsEbayFarfetchLyftMercado PagoSpotifyUberTelecomunicacionesIliadVodafoneBlockchainAnchorageBisonTrailsCoinbaseXapoVenture capitalAndreessen HorowitzBreakthrough InitiativesRibbit CapitalThrive CapitalUSVCreative Destruction LabKivaMercy CorpsWomen's World BankingOtro de los objetivos fundamentales de la criptomoneda libra de Facebook es evitar las fluctuaciones exageradas en su cotización, como sucede con bitcoin. Para tal fin, la nueva moneda tendrá su valor atado a la canasta de activos creada por el consorcio, que incluyen monedas como el dólar, el yen, el euro, la libra esterlina, el franco suizo.Carlos Maslatón, economista y head of treasury de Xapo, una de las empresas argentinas que forman parte de la Asociación Libra, explicó:“La caja de conversión de Libra, que mantiene y administra las reservas fiduciarias, deberá emitir libra contra entrega de moneda fiduciaria y destruir libra contra cada redención de libra a moneda fiduciaria. Esto se asemeja al patrón oro clásico y a la convertibilidad argentina de 1991-2001 cuando cada peso físico circulante más los encajes de las entidades financieras en el BCRA (el Banco central), o sea la base monetaria, estaban respaldados por las reservas intangibles en el BCRA de dólares y oro. También puede invocarse el Currency Board del Hong Kong actual, donde el Hong Kong Dollar es respaldado por reservas en doláres”.“Libra no es una criptomoneda fiduciaria, como lo es el bitcoin, sino que es una moneda convertible contra otras monedas que sí son fiduciarias y que conformarán un índice que será el valor subyacente de libra”, explicó Carlos Maslatón, de Xapo.“Bitcoin, bien por el contrario, es un sistema monetario autónomo, donde la cantidad de unidades y fracciones circulantes está determinada desde el mismo día de su fundación, con un programa de emisión inalterable, donde hoy existen 17.8 millones de bitcoins y donde se llegará a los 21 millones finales y definitivos en el año 2140. Esta restricción en la oferta de bitcoin, de existir demanda creciente, tiende a su valorización creciente en el mercado. Por el contrario, libra no tiene límites. Existirán tantas libras como así lo desee el público, suscribiéndolas con la canasta de monedas fiat requeridas”, dijo Maslatón.