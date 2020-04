¿Cuáles son las mejores mascarillas para protegerse del coronavirus?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Ahora que es indispensable usar cubrebocas al salir de casa para evitar más contagios de coronavirus debes saber la diferencia entre los distintos tipos que hay.



Como bien sabes, el Covid-19 se transmite, sobre todo, a través de gotas respiratorias que salen cuando una persona tose, estornuda o habla. Si estas quedan en alguna superficie y después de tocarla nos llevamos la mano a la nariz, ojos o boca también hay riesgo.



Por ello es que hay que lavarse las manos constantemente o ponerse gel antibacterial.



Además de la sana distancia que se pide con la demás gente, el cubrebocas ayuda a protegernos. El portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, el doctor Lorenzo Armenteros, explica la diferencia de estos.



Mascarillas quirúrgicas



Son fabricadas con sustancias de polipropileno, un polímero parecido a la celulosa vegetal, o de celulosa. En ocasiones cuentan con una capa de plástico para evitar la salida de gotas.



Aunque no están hechas para proteger de aerosoles sí son un barrera para esas gotas de saliva, especialmente de adentro hacia fuera. Pero si tienen una parte impermeable también evita que entren las gotas más grandes.



Mascarillas filtrantes



Tienen un filtro de micropartículas que evita la circulación del virus de fuera hacia dentro. Su principal objetivo es proteger a quien la lleva puesta.



Algunas poseen una válvula de exhalación para reducir la humedad al interior de la mascarilla.



Existen tres tipos: FFP1, FFP2, FFP3, siendo estas últimas las más eficaces con un 98 por ciento, a diferencia del 78 y 92 de las otras.



Cubrebocas caseros de papel higiénico o de tela



Este tipo de mascarillas caseras no están médicamente comprobadas ni ofrecen garantías. Ofrecen la misma protección que un pañuelo de papel o tela.



Macarillas contra gases y vapores



Tienen la misma capacidad que una mascarilla quirúrgica. Son pensadas para sustancias como pintura, aerosoles, pero no para frenar la inhalación o exhalación de microorganismos como el Covid-19.



¿Pueden lavarse?



La quirúrgicas no pueden lavarse porque al ser de celulosa pierden las características del filtro y se deshacen; las filtrantes pueden reutilizarse si están en buenas condiciones, de igual modo que las que protegen los gases; en tanto, las de tela podrían lavarse con una solución de lejía, aunque no es aconsejable.



La más efectiva es la filtrante para evitar contagios de coronavirus. Pero recuerda ajustarla bien para que cubra por completo la nariz y boca.