¿Cuáles son los 5 mejores whiskys del mundo?

La International Wine and Spirit Competition (IWSC) es la autoridad indiscutible sobre lo mejor de los destilados. Cada año, los jueces expertos de la competición nombran los mejores whiskys del año a nivel mundial en la categoría Trophy Winners (ganadores del trofeo, en español), seleccionados entre los medallistas de oro otorgados en las categorías de SINGLE MALT , whiskies escoceses, bourbons y más.Los whiskys seleccionados son evaluados por los jurados más experimentados de IWSC antes de recibir el codiciado título de Trophy Winners. Los más importantes de este año incluyen cinco etiquetas de whisky, incluido un querido espirituoso de 40 años de añejamiento que puedes personalizar en su empaque.El Westfalian Peated Single Malt de 6 años ha sido galardonado con el Worldwide Whisky Trophy, un título absolutamente destacado. Según IWSC, un cóctel de esta mezcla, procedente de Alemania, cuenta con “increíbles notas de leche malteada tostada y flores de vainilla; hay una profundidad excepcional en el paladar: con cálidos y dulce aromas a panal de abejas equilibrado por cuero envejecido y hojas de té secas, y un de intenso y sabroso humo de turba”.Ganador del Blended Scotch Whisky Trophy, un sorbo de Glory Leading 1972 Blended Scotch de 45 años ha sido descrito como “pura clase”. El whisky escocés proviene de The Glory Leading Whisky Company en Escocia y es famoso por sus notas más dulces.Otra mezcla ganadora con origen escocés es el Bunnahabhain Single Malt Scotch de 25 años. Ha sido galardonado con el Single Malt Scotch Whisky 25 Years and Under Trophy. Este candidato está “bien equilibrado con finura y elegancia”, afirma IWSC. Cada trago es una mezcla decadente de fruta fresca y roble especiado.El whisky escocés Glenfiddich Single Malt de 40 años, un imprescindible añejo, ganó el Single Malt Scotch Whisky 26 Years and Over Trophy. Se madura en tres barricas diferentes y cada botella se llena a mano, bajo pedido, con la fuerza de la barrica en la destilería en el Valle de Ciervo, Un plus es que puedes personalizar la botella y el empaque para darle ese toque de distinción único.Procedente de Tennessee, el 1820 Single Barrel Whisky ganó el Bourbon Trophy de este año. Según IWSC, este whisky tiene “notas a frutos secos y fuertes en la nariz, respaldados por notas de vainilla y nueces”.Con información de Excélsior