¿Cuáles son los beneficios de salir a caminar diariamente?

Hacer ejercicio, específicamente salir a caminar diariamente, es una de las formas más sencillas para prevenir una serie de enfermedades y a controlar el peso corporal.Según los expertos, las caminatas benefician al cuerpo si se hacer con regularidad, por tiempos superiores a los 30 minutos.Entre los beneficios que aporta se encuentra la reducción en el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, hasta favorecer la función cerebral, el corazón y el estado de ánimo.Harvard añade que contrarresta los efectos de los genes promotores de la obesidad y en las mujeres reduce el riesgo de padecer cáncer de seno hasta un 14 por ciento.A continuación te dejamos con 10 de los principales beneficios de caminar para cuidar tu salud, según los expertos.Un estudio publicado en Journal of the American Geriatrics Society sugiere que las personas entre 70 y 90 físicamente activas pueden vivir más tiempo que aquellas que no lo son.Una investigación de Arthritis Research & Therapy señala que las caminatas a intervalos de alta intensidad mejora la función inmune en adultos mayores con artritis reumatoide, mientras otro estudio de Chronic Respiratory Disease dice que las caminatas ayudan a los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica a reducir su riesgo de mortalidad, mejora los síntomas y disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.Mejora el sueñoAl igual que otros ejercicios aeróbicos, las caminatas mejoran la calidad de sueño y lo extienden durante toda la noche.Los científicos de Sleep señalan que caminar con regularidad promueve la producción de melatonina, la hormona del sueño, reduce el dolor y el estrés.Caminar constantemente modifica el sistema nervioso que ayudará, a su vez, a disminuir la ira y hostilidad, según señala Melina B. Jampolis, doctora y autora de The Doctor on Demand Dient.Ayuda a quemar calorías y perder pesoEntre los múltiples beneficios la pérdida de peso es quizá las más popular de todas. La pérdida de calorías depende de la distancia que recorras y la intensidad con que lo hagas. A tus caminatas incluye diferentes rutas, colinas, parques, senderos, desafíate a cambiar tus tiempos y distancias. Procura hacer al menos 10 mil pasos al día.Retrasa la aparición de váricesSegún especialistas del Centro de Tratamiento de Venas de la ciudad de Nueva York, caminar retrasa la aparición de várices y reduce su inflamación si ya aparecieron. También fortalece el sistema circulatorio secundario, preserva el músculo de la pierna y aumenta el flujo sanguíneo saludable.Ayuda a desarrollar una mejor creatividadUn estudio publicado en 2014 en Journal of Experimental Psychology, Learning, Memory and Cognition sugiere que las caminatas despiertan la creatividad luego de revisar el pensamiento creativo de dos grupos de voluntarios, uno que se mantuvo resolviendo problemas sentados y otro que los valoro durante sus caminatas.Alivia el dolor de articulacionesHarvard cita a varios estudios que encontraron que las caminatas alivian los dolores articulares, principalmente de las rodillas y cadera. Caminar 9 kilómetros por semana previene el desarrollo de artritis y osteoartritis.Reduce el riesgo de enfermedad crónicaLa American Diabetes Association dice que caminar de forma regular reduce los niveles de azúcar en la sangre y el riesgo de desarrollar diabetes.Por su parte investigadores científicos de The New England Journal of Medicine descubrieron que salir a caminar disminuye el riesgo de accidentes cerebrovasculares hasta un 20 y 40 por ciento.Promueve una mejor digestiónLas caminatas matutinas mejoran las evacuaciones intestinales ya que el movimiento pone a trabajar los músculos centrales y abdominales impulsando el trabajo del sistema digestivo.Ahora ya lo sabes, caminar más puede conducirte a una vida más sana y feliz.Camina hacia el trabajo o hacia el centro comercial, si están lejos conduce y trata de estacionarte lo más alejado de la puerta. Sal a pasear después de la comida, en las mañanas antes de iniciar con tu rutina o en las tardes después de haber terminado con tus tareas.Si puedes, practica senderismo, sube y baja escaleras, camina hacia el transporte público, por los parques o sobre una caminadora eléctrica.Harvard señala que las caminatas pueden ser más sencillas si las compartes con amigos, vecinos, tu pareja o familiares. Incluso son más reconfortantes si escuchas música durante tu trayecto o si sales con tus mascotas.Información de ViveUSA