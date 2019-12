¿Cuáles son los requisitos para solicitar el retiro adelantado del IMSS?

México es uno de los países en los que laes de 60 años, sin embargo, si estás registrado bajo lay por alguna razón quieres dejar de trabajar puedes solicitar tu retiro adelantado.¿Cómo?• Contar con menos de 60 años• Tener un mínimo mil 250 semanas de cotización en el Régimen Obligatorio del Seguro Social• Que los recursos de la cuenta individual sean suficientes para el retiro• Que la pensión que se calcule en el Sistema de Rentas Vitalicias sea superior en más de 30 por ciento de la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios• Causar baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social• Se encuentre privado de trabajo remuneradoPero ¡ojo!,como, por ejemplo, que no tendrás una pensión completa; es decir, que tus recursos disminuirán y aunque podrás disfrutar de tu dinero antes que los demás, no recibirás los mismos pagos.De acuerdo con los especialistas, lo recomendable es esperar a la edad de 60 años o, mejor aún, hasta los 65 años.• Una identificación oficial con fotografía y firma• Un documento que tenga el número de Seguridad Social y el nombre del asegurado o pensionado• Un comprobante de domicilio como recibos de predio, telefónico, de agua, de luz y de gas• La Clave Única de Registro de Población (CURP)• El estado de cuenta de la Afore que maneja la cuenta individual o contrato firmado, sólo si el asegurado cotizó a partir del 1 de julio de 1997• Una constancia de la inscripción del asegurado en el Registro Federal de Contribuyentes• Documento expedido por la institución de crédito autorizada por el InstitutoEn lo que respecta a la, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que mientras él gobierne esta, ya que se tiene que ‘aplicar una política distinta a la del periodo neoliberal, no es más de lo mismo’.