¿Cuándo debe ponerse el árbol de navidad? Aquí te contamos

Ciudad de México.- Una vez que llega la segunda mitad de noviembre, muchas personas comienzan a adornar sus casas con motivos navideños.



Como es costumbre, varios desempolvan su árbol de navidad. Si aún no lo colocas, hoy te vamos a revelar cuándo se debe poner exactamente.



Hay registros que indican que el arbolito de navidad se debe colocar el 1 de diciembre, o el primer domingo de adviento (según los cristianos), ya que esta fecha señala la preparación para el nacimiento de Jesús.



No obstante, el árbol de navidad también se puede poner en la segunda semana del adviento; de esta manera, si se eliges un árbol natural, no se secarán antes del 25 de diciembre.