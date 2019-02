Cuando el talento escondido es clave

Antes de emprender un proyecto o negocio es importante conocerse a sí mismo. En un rincón olvidado, Sandra Alvizo Ovalle encontró que era capaz de crear piezas de joyería y que, con su nombre, daría paso a una marca con altas posibilidades de seguir creciendo.Con el objetivo de resaltar el atractivo de las mujeres con sus diseños originales, Sandra busca explotar al máximo su potencial y trascender fronteras, aunque está consciente de que no es un camino fácil.Ella inició la carrera de Enfermería, aunque la dejó trunca para casarse por primera vez. Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaba: se convirtió en madre de tres hijos y, luego de 15 años de situaciones familiares complicadas, retomó el rumbo. La carga económica recayó en ella, sin embargo, concretó sus estudios como licenciada en Administración de Recursos Humanos, la cual ejerce desde hace 10 años en Saltillo y combina desde hace casi cinco.Un día, casi por accidente, entró a una tienda donde vendían piezas de bisutería. En la compra del material recibió sus primeras clases y salió de ahí con el primer collar hecho con sus propias manos. Aunque pensaba quedárselo para ella misma, ese mismo día se lo compró una amiga.“No pensé que tenía esta habilidad porque soy bien tosca; a veces tenemos habilidades que no conocemos… y pues fui a comprar más material. Las compañeras del trabajo me compraban, pero hasta que hice la página de Facebook e Instagram, vi mejores resultados”, expresó Sandra.Lo recuerda con toda claridad. El 10 de mayo de 2014 tuvo su primera venta por internet en Monclova. Estaba en el trayecto para entregar el pedido cuando una falla mecánica incendió el coche en el que iba, pero lejos de preocuparle el asunto, buscó de inmediato la forma de seguir el camino para hacer la entrega, era muy importante para ella.Mediante las plataformas digitales cuenta con miles de seguidores y comercializa sus productos originales en Saltillo y Monclova. Siempre al pendiente de las tendencias de moda, Sandra tiene pedidos a diario y su esposo le ayuda en algunos procesos.Aunque cuenta con piezas de uso común, Sandra desarrolla piezas únicas a partir de la personalidad y gustos de los clientes. Le hacen pedidos especiales donde se especifica la forma, los materiales y los colores. La mayor parte de los consumidores son mujeres.Para collares, pulseras y aretes, emplea materiales como perlas de río, piedras de cuarzo, pasta de coral, ágata, ojo de tigre, turmalina negra, piedra howlita, ojo turco y otros cristales.“Los collares se diseñan con base en la personalidad de cada persona, cada piedra tiene su significado, sabemos que las piedras tienen mucha energía y que equilibran nuestras vibraciones”, aseguró.Además de ser una fuente importante de ingresos, trabajar en estos productos, desde su diseño hasta su comercialización, es terapéutico.“En un futuro quiero exportar, ser buscada por los diseños originales que realizo, tener todo el tiempo libre del mundo para hacer esto que me gusta. Cada joya cumple su función como accesorio, influye anímicamente”, dijo.Sandra reconoce que todavía son momentos difíciles para las mujeres. Aún se ven innumerables casos de violencia física y económica, pero admite que sí es posible salir adelante mediante decisión, trabajo y mucha creatividad.“Busquen dentro de sí, todos tenemos talentos escondidos y a veces ni siquiera nos damos cuenta… cualquier cosa que podamos imaginar, se puede lograr”, externó.