¿Cuándo inicia la marcación a 10 dígitos en México?

Ciudad de México.- A partir del próximo 3 de agosto de 2020 el sistema de marcación en el territorio nacional será de 10 dígitos, explicó Rafael Eslava, titular de la unidad de concesiones y servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL).



Este sistema se ha iniciado desde el 3 de agosto de 2019, con esta nueva marcación se eliminan los prefijos 01, 044 y 025 que hasta el día de hoy aún se utilizan.



Explicó que desde el pasado 3 de agosto, el IFETEL dispuso de un "periodo de convivencia" para que la población se acostumbrara a de la nueva marcación que es a 10 dígitos, sin embargo, aún se podía utilizar la tradicional.



No obstante, a partir del próximo 3 de agosto sólo se podrá marcar con 10 dígitos desde celulares y teléfonos fijos, sin importar que se haga una llamada a otro estado.



¿Cómo conocer el número a 10 dígitos de teléfono fijo?



Explicó que para conocer el número a 10 dígitos en un teléfono fijo únicamente se deberá agregar la clave de larga distancia, en el caso de Veracruz, sólo se agregará el "229" al número que normalmente es de siete dígitos.



¿Qué pasará en caso de que no se marque a 10 dígitos?



A partir del 3 de agosto, sino se marca a 10 dígitos, simplemente la llamada no entrará y se deberá intentar de nuevo.